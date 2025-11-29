主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟

〔記者李紹綾／台北報導〕陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨(28日)突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。

陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半點不滿，反倒佛系到不行：「來是偶然，去是必然。」

陳揮文透露，電台前幾天告知節目將調整，「飛碟電台有新節目規劃的考量，我百分之百尊重」，他第一個念頭就是韓國瑜教過的那句：「來是偶然，去是必然。」而他也把自己19年的收播，當成一次正式的下台禮，「陳揮文時間，下台一鞠躬」，他認為上台下台都一樣，都是對聽眾「發自內心深深一鞠躬」。

廣告 廣告

陳揮文強調和電台「好聚好散」，沒有不愉快，還反過來呼籲聽眾一定要繼續支持飛碟電台，畢竟廣播經營不容易，「一轉眼，逾19年的時間，飛碟電台給我完全自由的主持空間，我真的無以為報」。

雖然離開電台，但陳揮文不會消失。他報告自己的未來動向：每週一到五中午12點繼續在YouTube開直播，下午則「伺機到各電視台跑通告、拚經濟」，節目走了，人沒走，只是換平台而已。

最後，陳揮文也在臉書放上一小段原本想在最後一集清唱、但當場忘記的歌曲：「感恩的心，感謝有你，花開花落，我一樣會珍惜。」並向19年來的聽眾喊話：「謝謝每一位聽眾朋友！謝謝飛碟電台！」

【看原文連結】

更多自由時報報導

邱澤「世紀婚禮」娶許瑋甯 五星級奢華菜單曝光「成本飆破300萬」

恭喜！張君雅小妹妹登記結婚 女大十八變美成這樣

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

邱澤婚禮哽咽告白許瑋甯 「有了妳才有家」逼哭全場

