主持19年「被離職」 陳揮文認《飛碟晚餐》畫下句點

名嘴陳揮文在飛碟電台主持《飛碟晚餐》19年確定收台。（圖／翻攝自陳揮文 臉書）





名嘴陳揮文在飛碟電台主持《飛碟晚餐》，犀利評價吸引許多聽眾，節目持續19年，沒想到昨（28日）拋下了收攤的震撼彈，事後陳揮文更發文坦言是「被離職。」

陳揮文昨日在主持節目時候，就表示：「今晚是我在飛碟電台最後一次主持」，雖然有些沈重，但依舊希望大家好好說再見，對著經常打電話來的觀眾表示：「下個月你們就不用再打了！」

隨後，在臉書也發文表示19年時間，自己從飛碟電台畢業了，「前幾天，電台主管告知時，我第一個念頭想到『來是偶然，去是必然』」，並對每一位聽眾表達感激。

陳揮文跟坦言自己是「被離職」，主要是飛碟電台有新節目規劃，他本人也給予百分百尊重，更感謝在19年主持期間，電台給予他完全自由的主持空間，讓他感覺無以回報。

雖然離開了19年電台，但陳揮文也表示自己之後將會在每週一到週五中午於YouTube直播間和大家見面，也會去電視台跑通告、拼經濟。



