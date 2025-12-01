主持19年「被離職」！陳揮文電台節目突遭砍 接棒人曝光

即時中心／綜合報導

資深媒體人陳揮文主持廣播節目《飛碟晚餐》長達19年，然而日前突宣布卸下主持棒，他更在臉書透露自己其實是「被離職」，引發外界議論；雖然陳揮文強調雙方並沒有不愉快，也希望聽眾能持續支持電台，不過根據電台官網，原先由陳揮文主持的節目時段，今（1）日起將由2位媒體人接棒。

陳揮文在上週六（29日）凌晨於臉書發文指出自己從飛碟電台畢業了。前幾天被電台主管告知時，他第一個念頭想到「來是偶然，去是必然」，而這句「是跟韓國瑜院長學的」。

陳揮文提到，如同最後一個標題「陳揮文時間，下台一鞠躬」，有上台就有下台。無論上台下台，對每一位聽眾朋友，他都是發自內心深深一鞠躬，「我不是主動離職，而是『被離職』。飛碟電台有新節目規劃的考量，我百分之百尊重，一轉眼，逾19年的時間，飛碟電台給我完全自由的主持空間，我真的無以為報。」

「這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快。」陳揮文認為，廣播經營非常不易，請各位聽眾朋友一定要繼續支持電台；至於他個人一切都好，每週一到週五中午網路直播，下午則伺機到各電視台跑通告、拼經濟。

根據飛碟電台官網資訊，原先陳揮文的《飛碟晚餐》時段，將改為陳家蕙與戚海倫搭檔主持。官網介紹「節目由資深新聞記者與專業主播掌廚，專注於客觀事實的呈現，去蕪存菁彙整播報當日國內外最即時、最熱騰騰的新聞動態。」

