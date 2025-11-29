主持19年！《飛碟晚餐》突收攤 陳揮文認「被離職」灑脫告別：發自內心深深一鞠躬

《飛碟晚餐》突收攤，陳揮文表示是「被離職」。（翻攝自陳揮文臉書）

知名政治名嘴陳揮文今（29）日凌晨發文說，自己從飛碟電台《飛碟晚餐》畢業了，他也坦言，並非主動離職，而是「被離職」，不過「這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快」。

主持19年！ 陳揮文證實《飛碟晚餐》收攤

「2006年7月開始，2025年11月結束，我從飛碟電台飛碟晚餐畢業了」，陳揮文透過臉書說，前幾天，電台主管告知時，自己第一個念頭想到「來是偶然，去是必然」，這句是跟院長韓國瑜學的。

陳揮文表示，如同最後一個標題「陳揮文時間，下台一鞠躬」，有上台，就有下台，無論上台下台，對每一位聽眾朋友，他都是發自內心深深一鞠躬。

陳揮文坦言非主動離職而是「被離職」

「我不是主動離職，而是『被離職』」，陳揮文說，飛碟電台有新節目規劃的考量，自己百分之百尊重，一轉眼，逾19年的時間，飛碟電台給自己完全自由的主持空間真的無以為報。他也說，這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快，大眾傳播，尤其廣播，經營非常不易。請各位聽眾朋友一定要繼續支持飛碟電台，下週起，有新的節目為大家服務。

廣告 廣告

至於個人，陳揮文表示，一切都好，謝謝關心，每週一到週五，中12時，YT，陳揮文直播，下午伺機到各電視台，跑通告、拼經濟。「人生，一期一會」，這是當年韓國瑜金句之一，原本在最後一集的最後一分鐘，他想清唱〈感恩的心〉，結果，一時百感交集，竟給忘了，只好補，「感恩的心，感謝有你，花開花落，我一樣會珍惜」。

更多鏡週刊報導

東北季風減弱！今白天氣溫回暖28度 下週二變天3地區雨彈來襲

歷經數度延期！「齊柏林衛星」凌晨成功升空 將展開光學遙測任務

香港大火／世紀惡火釀百人傷亡！ 建築工程公司3負責人「涉誤殺」獲保