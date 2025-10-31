主持M1A2T戰車成軍典禮 賴清德：只有實力才可以帶來真和平

賴清德表示，只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。（圖／截自中天電視直播）

總統賴清德今（31）日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」時表示，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。

賴清德上午前往新竹湖口營區主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」；賴清德抵達時，首先接受鳴放21響禮砲之隆重軍禮。隨後典禮開始，賴清德宣布成軍令，並進行新、舊戰車部隊任務交接儀式及校閱部隊。

廣告 廣告

賴清德致詞表示，五八四旅聯兵三營，是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。

賴清德說，新興單位的成軍，是全新的挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。國軍有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

賴清德強調，「我們強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定」；因為，只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。

賴清德說，「所以，我們要不卑不亢，維持現狀」，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對 「一國兩制」，「因為我們永遠堅持自由民主的憲政體制」，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。

賴清德表示，臺灣人民守護主權，維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，而投資國防，就是投資和平。不只是臺灣，區域周邊國家，也都在提高國防預算、加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的穩定安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿還沒離婚就搬進王子家？她遭爆感情重疊 范姜彥豐斷3年情

粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」 網友湧IG怒喊：房子收回來

粿粿不倫戀早曝光！2個月前他爆「手握出軌好友證據」 網友瘋朝聖留言