主持M1A2T戰車成軍 賴清德：只有實力才能帶來真和平

賴清德總統2025.10.31主持台灣首支換裝美製M1A2T戰車部隊成軍典禮，與陸軍584旅聯兵三營官兵合影。郭宏章攝



賴清德總統今天（10/31）上午前往新竹，主持台灣首支換裝美製M1A2T戰車部隊成軍典禮，賴清德向接裝陸軍裝甲584旅聯兵三營官兵等人表示，強化國防是為了保家衛國，維持臺海和平穩定，只有實力，才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議，無法帶來和平接受侵略者的主張，放棄主權更無法達到和平，賴清德也強調，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定，台灣人民守護主權維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，並重申投資國防就是投資和平，才能維護區域和平穩定。

賴清德上午9點多抵達新竹湖口陸軍裝訓部，主持陸軍第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。賴清德親自向率先接裝有「地表最強戰車」之稱的美製M1A2T「艾布蘭」式（Abrams）戰車的聯兵三營宣布成軍命令。

總統賴清德2025.10.31主持陸軍584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。郭宏章攝

隨後進行聯兵三營的新舊戰車任務交接，也就是由原有的裝備CM11戰車與新裝備M1A2T戰車進行交接，現場由CM11戰車與M1A2分別從主席台兩側駛入會場，在主席臺前進行任務交接，584旅聯兵三營營長 丁寶順中校從CM11戰車車長手中接下聯兵營作戰計畫後，帥氣地登上M1A2，並撕下砲塔上蓋住584旅標誌的帆布後，象徵新戰車M1A2T正式接下戰備任務與責任，丁寶順營長並大聲下令「攻擊前進！」，M1A2T戰車快速駛向主席台右側，完成新舊戰車任務交接。

總統賴清德2025.10.31主持陸軍584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，陸軍司令呂坤修呈現戰車模型。郭宏章攝

賴清德總統2025.10.31於新竹湖口陸軍裝訓部主持M1A2T戰車成軍典禮，檢閱陸軍584旅聯兵三營。郭宏章攝

隨後陸軍司令呂坤修上將也代表陸軍，呈獻M1A2T戰車模型給賴清德總統，也象徵未來108輛M1A2T主力戰車將部署在北部地區為主，捍衛中樞與北部地區安全。賴清德隨即也登上閱兵車，校閱整個584旅的聯兵三營全體部隊與作戰裝備，包括新接裝的M1A2T、M88A2救濟車、CM32/33/34雲豹裝甲車系列、新型拖式2B飛彈飛彈發射車、陸軍戰術無人機、特戰分遣隊等部隊共400多員官兵。

總統賴清德2025.10.31主持陸軍584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。郭宏章攝

賴清德總統致詞時指出，今天非常榮幸，親自主持陸軍裝甲584旅聯兵三營M1A2T戰車成軍典禮，在3個多月前，我也來看各位的換裝訓練，以及實彈射擊場面，非常震撼，現在看到各位正式成軍，展現出高昂的士氣，我與全體國人都為你們感到驕傲。

總統賴清德2025.10.31主持陸軍584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。郭宏章攝

賴清德說，584旅聯兵三營是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果，無論是赴美、培訓到接裝，從專長訓練到評鑑，其中的辛苦，不言可喻。「而各位弟兄、姐妹、發揮不怕苦、不怕難的精神，通過重重的考驗與挑戰，順利完成任務，我要感謝大家，大家辛苦了。」

賴清德指出，新興單位的成軍是全新的挑戰，更是展現國軍邁向新訓練、新思維新裝備、新科技的重要里程碑，我們有新的裝備與武器，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能夠有效提升戰力，落實防衛固守，重整嚇阻的整體戰略。

賴清德向在場官兵們強調，我們強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力，才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議，無法帶來和平接受侵略者的主張，放棄主權更無法達到和平，所以我們要不卑不亢維持現狀，堅決反併吞反侵略，反對推進統一反對一國兩制，因為我們永遠堅持自由、民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣的主權，不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定台灣人民守護主權維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁。

賴清德也重申，投資國防就是投資和平，不只是台灣，「我們區域周邊國家也都在提高國防預算加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的和平穩定。」

賴清德最後也584旅聯兵三營弟兄姊妹們分享一個小故事，「其實我和584旅有個緣分，584旅的前身是284師，是我在金門服役時的單位，所以我特別希望各位可以傳承『登步部隊，國家主權由我守護的精神』，我們共同守護國家，保護人民一起繼續打拚，謝謝各位。」

