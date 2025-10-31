主持M1A2T戰車成軍！ 賴總統重申兩岸互不隸屬、和平協議無法帶來和平

總統賴清德31日前往新竹湖口，主持陸軍裝甲584旅聯兵三營M1A2T戰車成軍典禮。（圖：陸軍司令部提供）

總統賴清德今天（31日）前往新竹湖口，親自主持陸軍裝甲584旅聯兵三營M1A2T戰車成軍典禮。除了期許官兵以新裝備、新科技發揮不對稱戰力，更強調只有實力才能帶來真和平，「簽訂一紙和平協議無法帶來和平；接受侵略者的主張放棄主權，更無法達到和平」。（張柏仲報導）

總統賴清德宣布命令：核定陸軍裝甲第584旅聯兵第3營，自民國114年10月31日起，成軍服勤。在完成任務交接儀式並校閱裝甲部隊之後，賴總統致詞時除了慰勉官兵換裝辛勞之外，也特別強調：我們強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平。簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張放棄主權，更無法達到和平。所以我們要不卑不亢、維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。

廣告 廣告

賴總統致詞強調：簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。所以要不卑不亢、維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。（圖：陸軍司令部提供）

賴清德說因為我們永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；堅持台灣的主權不容侵犯併吞；堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。

總統還表示，台灣人民守護主權、維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁；而投資國防就是投資和平，不只台灣，區域周邊國家也都正在提高國防預算、加速軍備投資，目的就是為了要確保區域的和平穩定。