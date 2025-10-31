主持M1A2T戰車營成軍 賴清德：簽訂和平協議無法帶來和平

陸軍第一個完成M1A2T型艾布蘭式（Abrams）戰車換裝訓練的第584裝甲旅第3聯兵營，今（31）日在新竹湖口正式舉行成軍典禮，由賴清德總統親自主持。賴總統致詞時再次指出，投資國防就是投資和平。他並透露，當年自己服役的單位就是第584旅的前身。

賴清德親臨主持M1A2T戰車成軍。(圖/宋玉寧攝)

賴總統在成軍典禮致詞表示，在3個多月前，他也來看M1A2T型戰車的換裝訓練以及實彈射擊，場面非常震撼；現在看到官兵正式成軍、展現出高昂的士氣，他與全體國人都感到驕傲。

賴總統說，第584旅聯兵3營，是全軍第一個換裝M1A2T型戰車的單位，從培訓、接裝到現在，已經完成專長訓練、射擊驗證，並且在初始戰力評鑑中獲得佳績，充分展現裝甲部隊優異的訓練成果。

第584旅第3聯兵營M1A2T戰車正式成軍。(圖/宋玉寧攝)

賴總統指出，新興單位的成軍，是全新的挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。

賴總統說，我們有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」的整體戰略。

賴清德與官兵合影。(圖/宋玉寧攝)

賴總統強調，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定。因為，只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。

賴總統表示，我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對 「一國兩制」。因為我們永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。

賴總統指出，台灣人民守護主權，維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，而投資國防，就是投資和平。

最後賴總統並分享，其實他和第584旅有個緣分，該旅的前身是第284師，是他在金門服役時的單位，所以賴總統特別希望官兵可以傳承「登步部隊、國家主權、由我守護」的精神，共同守護國家，保護人民。

