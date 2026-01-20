主播共諜案羈押5軍人服役單位曝光 2士官疑洩火箭彈機密

中天新聞主播林宸佑涉共諜案，十軍團2名士官疑涉嫌洩露火箭彈等機密。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕中天新聞主播林宸佑涉嫌共諜案，同樣涉案的洪姓女士官等5名現役軍人被羈押禁見，橋頭地檢署調查發現，其中楊姓、陳姓士官服役單位是飛彈部隊，美國售台火力強大的火箭系統等機密恐已流入對岸，是否影響後續美台軍售備受外界關切。

據了解，橋頭地檢署偵辦林案，搜索林等人住家等20餘處，查扣帳冊、手機、電腦等大批證物，經過濾、清楚後，向法院聲請羈押禁見林宸佑和5名現役軍人，分別是陸戰隊賴姓士官、陸官洪姓女士官、某軍團飛彈連楊姓和陳姓士官，及陸軍航特部鍾姓上兵。

值得一提的是，其中楊姓、陳姓2人疑接觸專門操作向美軍最新購買的新型火箭與戰術飛彈等機密有關，如部署作戰計劃、參數、操作手冊等，一旦落入對岸，後果恐不堪設想。

由於事涉敏感，檢調辦案人員對此，均以偵查不公開，拒絕透露內情，避免影響爾後美台軍售關係。

據悉，這款火箭系統，射程達數百公里，涵蓋大陸福州、廈門等軍事基地，火力相當強大。

