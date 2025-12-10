主播吳中純一早叫醒愛女求證 怒駁梅嬿翎遭傳是球星小三

電視圈銀色主播夫妻檔梅聖旻、吳中純育有1女梅嬿翎，今(10日)被週刊爆料梅嬿翎疑似介入「女籃界峮峮」、女籃國手陳芷英與球星男友林劭安之間的戀情。今稍早，吳中純回應媒體，表示一大早看到新聞很驚訝，求證女兒後代為駁斥緋聞，表示梅嬿翎是被陷害，一切都是子虛烏有。

據《自由娛樂頻道》報導，吳中純今上午看到女兒捲入第三者傳聞，立刻把女兒叫起來詢問來龍去脈，梅嬿翎喊冤表示和林劭安並無特殊關係，就是普通朋友，不可能和林劭安同房，而雙方都單身，陳芷英、林劭安也都否認此事，澄清是遭到造謠。

吳中純進一步表示，24歲身為民眾黨社會發展部中央專員的梅嬿翎，平時出差預算只有2000多元，她從未在女兒口中聽過林劭安的名字，女兒也沒帶林劭安見過父母，她相信女兒的說法，並表示已經著手幫梅嬿翎申請學校，計畫明年安排梅嬿翎到國外進修念書，並怒斥造謠者居心叵測。

而據《鏡週刊》報導，梅嬿翎先前因反罷免出差時，林劭安愛相隨，密友表示梅嬿翎和林劭安是今年6月感情升溫，林男常跟女友報備後就去和梅嬿翎見面，密友甚至提供多張對話截圖佐證，稱兩人關係不單純，而陳芷英和林劭安統一回應「爆料不實」。

