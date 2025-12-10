主播女兒淪小三／獨生女遭控揪「女籃界峮峮」男友開房 吳中純批抹黑：明年送出國

民眾黨專員梅嬿翎（左）遭閨密匿名爆料，介入林劭安與女友陳芷英的感情。（翻攝梅嬿翎IG、國立體大籃球隊官網）

本刊今（10日）報導，前新聞主播梅聖旻、吳中純夫妻獨生女、現任民眾黨社會發展部專員梅嬿翎，疑似介入「女籃界峮峮」國手陳芷英與球星男友林劭安的感情，梅嬿翎甚至趁著大罷免活動出差期間，邀林劭安開房共度春宵。對此，梅嬿翎母親吳中純透過媒體發聲，否認女兒有當小三，怒斥爆料閨密動機可疑，稱女兒明年就會出國留學。

根據《自由時報》《EBC東森新聞》報導，吳中純質疑，在當事人陳芷英與林劭安都否認有第三者介入下，閨密匿名爆料動機令人存疑。

廣告 廣告

吳中純轉述女兒梅嬿翎說法，她與林劭安只是普通朋友，且女兒跟同事出差都睡2人房，每人出差住房預算只有2,000元，「怎麼可能和林劭安同房。」何況她先前從未聽過梅嬿翎提起林劭安，她相信兩人只是普通朋友，若有交往關係，女兒一定會介紹給家人認識。

吳中純說，他們全家政治傾向雖有不同，但梅嬿翎在民眾黨擔任基層專員，認真工作卻被這樣抹黑實在太殘忍，直言不該因為父母曾是媒體人，就被放大檢視、牽連家人。

身為母親，吳中純心疼女兒遭遇，表示早勸過她別投入政治，原本已安排好明年出國留學，可女兒希望完成工作再離開，最近同時在準備補習班考試及雅思檢定，努力不被事件影響。

更多鏡週刊報導

主播女兒淪小三／「女籃界峮峮」球星男友爆偷吃 主播夫妻正妹女兒揪開房

主播女兒淪小三1／頻幽會國手校草男友 民眾黨辣妹黨工遭控「知三當三」

主播女兒淪小三2／他叮囑訂房還要「隔音好」 假報備女友後急衝旅館開戰