主播女兒淪小三1／頻幽會國手校草男友 民眾黨辣妹黨工遭控「知三當三」

梅嬿翎在民眾黨工作1年多，曾擔任許多活動的主持人。（翻攝吳中純臉書）

今年9月初，被封為「女籃界峮峮」「微笑女孩」的籃球國手陳芷英，無預警宣布退役，讓許多球迷感到震撼與不捨。本刊調查，高一就代表學校奪下HBL冠軍的她，高三時還繳出得分、籃板雙十的優異成績，更榮獲HBL籃板后及阻攻后的殊榮，上大學後，更二度拿下UBA得分后，並多次入選國家隊，2年前還以榜眼之姿加入中華電信女籃隊，沒想到如今卻毅然結束14年的籃球生涯。

23歲的陳芷英在社群平台發文，表示因為膝傷與肌力等問題，選擇離開最愛的球場，令支持她的球迷深感心疼，但在她宣布退役前不久，本刊接獲一名Ａ小姐爆料，指陳芷英的男友林劭安趁她出國比賽之際，頻頻與小三開房間幽會，甚至還在替女友舉辦生日派對時，邀約小三到現場同樂，就像藝人粿粿與王子，利用朋友身分掩飾偷情關係，行徑十分誇張、大膽！

女籃國手陳芷英9月宣布退役，讓球迷感到震驚與不捨。（翻攝陳芷英IG）

林劭安（圖）曾是HBL、UBA球星，與國手陳芷英穩交5年。（翻攝國立體大籃球隊官網）

本刊調查，林劭安本身也是籃球選手，曾經代表青年高中參加HBL賽事，因為身材高大、長相俊俏，後來還在「校草」選拔中奪冠，結果被教練訓斥：「乾脆不要打球，專心當校草就好！」林男考上國立體大後，也曾代表學校打UBA，雖然沒有入選國手，但也擁有不少球迷。

民眾黨專員梅嬿翎十分年輕，常在社群平台展露姣好的身材。（翻攝梅嬿翎IG）

Ａ小姐告訴本刊，林劭安除了與國手陳芷英交往外，還腳踏兩條船，偷吃「政界小三」，小三名叫梅嬿翎，目前在民眾黨社會發展部擔任中央專員，她的父親是資深體育主播梅聖旻，母親則是知名新聞主播吳中純，夫妻倆雖然都已經淡出新聞界，但仍不時公開主持活動、上電視談話節目，一家三口也常在社群平台曬同框照，感情非常好。

球星林劭安（左）與國手女友陳芷英（右）交往多年，常曬恩愛。（翻攝陳芷英IG）

自稱梅嬿翎閨密的Ａ小姐說，梅女因為父親的關係，認識不少體育界人士，之前還曾與職籃球星許敬恩交往4年，今年6月，梅女因緣際會認識林劭安、發展出曖昧情，雖然明知林男與陳芷英穩定交往5年，但仍與林男暗通款曲，民眾黨內的同事也幾乎都知道她這段「知三當三」的地下情。

梅嬿翎（右）高中時參加台北市府的預算提案，獲時任市長柯文哲（左）頒發感謝狀。（翻攝吳中純臉書）

