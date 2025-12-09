主播女兒淪小三3／女友生日趴他竟約小三到場同歡 遭爆三角戀當事人回應了

前主播吳中純（左）曾與女兒梅嬿翎（右）一起上節目，聊親子話題。（翻攝東風衛視《單身行不行》）

Ａ小姐表示，陳芷英結束世大運賽程回台後的週末，剛好碰到生日，林劭安特別在夜店為女友舉辦派對，還大膽邀梅嬿翎參加，最扯的是，林男、梅女在包廂親暱互動，陳女看在眼裡根本無法接受，氣到準備提前離開，讓現場其他朋友感到相當尷尬，林男這才上前安撫女友。Ａ小姐痛批：「林劭安真的有夠扯！梅嬿翎搞不好只是跟他玩玩，陳芷英被蒙在鼓裡，實在太可憐了！」

梅嬿翎積極經營個人社群，不吝嗇分享自己的好身材。（翻攝梅嬿翎IG）

本刊調查，梅嬿翎高中時參加台北市政府的「參與式預算」提案，獲得當時的市長柯文哲頒發感謝狀，梅家全家更一同出席感恩餐會，因為這層淵源，梅女大學畢業後，便進入民眾黨工作，因為年輕活潑、外型亮麗，黨內許多活動都由她當主持人，包括「反罷免」「號召小草」都可見到她的身影，而她在社群平台也非常活躍，且不吝嗇與網友分享自己的好身材。

球星林劭安（左）與國手女友陳芷英（右）交往多年，常曬恩愛。（翻攝陳芷英IG）

梅嬿翎也曾與主播母親吳中純一起上電視談話節目，暢談親子話題，吳當時在節目中說，女兒念了6年女校，上大學後解放，常跑夜店，也常亂花錢，讓父母很擔心，吳也坦言，自己曾經化身徵信社、調查女兒的男友，一直到女兒當時的球星男友出現，她認為對方很單純、才放下心。如今女兒被爆出介入國手的感情，變成小三，恐怕讓當媽媽的吳中純無法想像。

林劭安說，因為遇到梅嬿翎，自己才變成渣男。對話為本刊重製畫面。（示意畫面）

針對相關爆料，本刊致電梅嬿翎查證，她表示自己在忙，請記者半小時後再與她聯繫，事後記者多次聯繫，但她電話未接、訊息未回，截稿前無法取得其回應。此外，本刊也透過IG傳訊向陳芷英、林劭安查證，陳簡短回覆表示，她與林都認為爆料不實，但未多做說明。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

