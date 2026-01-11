主播好糗！自曝眼紅有血絲 觀眾粉絲漠不關心

〔記者林南谷／台北報導〕鏡新聞《有話鏡來講》主持人陳園淳昔日報報新聞受封「大眼主播」，因她有著一雙濃眉大眼總是炯炯有神，讓電視機前觀眾看新聞時也跟著精神百倍。

陳園淳11日驚恐在臉書發文表示，不知道是攝影棚內的燈光柔和還是妝厲害，她明明眼睛紅有血絲卻看不出來，還感覺很有精神，更補一句：「今晚的《有話鏡來講》很精采，沒看到的記得上網補看，我要趕快去睡覺了，明天ㄧ早得進公司《中午鏡來講》。」

爆笑的是，陳園淳發文後底下留言全是「園淳好美」、「是女神的厲害」、「最美主播」、「妝厲害了」 ，完全沒人關心她的眼睛有血絲。

