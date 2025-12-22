主播宮鬥案後再爆吃官司！張靖玲遭82歲母告上法院 判敗訴搬離老家

張靖玲遭媽媽提告。翻攝張靖玲臉書

前TVBS主播張靖玲3年前捲入「主播宮鬥霸凌案」，當時她因為破壞同事物品、貼符咒、拒絕公司調職等行為，遭公司記9大過解雇，提告後亦遭法院判決敗訴，過去她曾以照顧媽媽為由拒絕調職，如今卻被媽媽告上法院，指控她盜取房屋權狀、拒不搬離老家，母女關係徹底決裂。

4千萬老屋成導火線 母想賣房養老遭女反對

據《鏡週刊》報導，張靖玲82歲的母親原本與一對子女同住於台北市房屋內，該屋市值超過4千萬元，丈夫過世後登記在張母名下，張母因為年事已高，2023年起計畫出售房屋，改購小坪數住宅並留現金養老，卻遭女兒強烈反對，母女因此爆發衝突，關係急轉直下。

指控女兒霸佔權狀 老母身心受創提告

張母進一步指控，張靖玲不僅私自持有房屋權狀，還在屋內堆放雜物，影響長者進出與生活安全，雙方更因房產問題衍生多起訴訟。張母向法院表示，長期與女兒爭執已對她身心造成重大傷害，女兒甚至會出現不當舉動，因此請求返還權狀並要求女兒搬離住所。

張靖玲風波不斷。翻攝張靖玲臉書

張靖玲反駁非竊占 法院認定房屋屬母親

對此，張靖玲則主張，該房屋實際由父親生前出資購買，當年僅為提高貸款成數才借名登記在母親名下，真正所有權應屬全體繼承人，包括母親、她本人及哥哥，她認為自己持有權狀與居住行為合法，且母女間互負扶養義務，母親不得單方面要求她遷出，不過台北地院審理後認定房屋所有權確屬張母，判決張靖玲敗訴，須返還權狀並搬離老家。



