「主播宮鬥」被解僱！張靖玲向老東家求償100萬 法院駁回

記者楊佩琪／台北報導

TVBS前主播張靖玲因「宮鬥事件」被調職，後又被解僱，張靖玲向TVBS提起勞動事件訴訟，求償100萬元。士林地方法院審理後，判決原告之訴及假執行之聲請均駁回。

張靖玲被爆和另2名同事，對古姓女主播惡整、霸凌。像是剪破古女的毛衣、把隔離霜擠進古女的高跟鞋，汙損古女放在辦公桌上的水晶球等等。引爆網路熱議。經公司內部調查後決議，將張女調職為專題組資深文字記者，另2名涉案同事，黃姓女主播被調組，游姓女主播因認錯獲留任。

2021年8月間，基於職場不法侵害之事由，TVBS公告記張女1大過處分，又張女在新任職務上，不服從主管合理指揮監督，每次皆無正當理由繼續曠工達3日以上，因此再對張女懲處9大過，同時以未提供勞務為由，共記10大過，並依勞基法規定予以解雇。

張女因此向法院提起訴訟請求回主播職務，追加請求確認僱傭關係存在及給付每月6萬元薪資。不過法官審理後認為，TVBS將張女調職是否合法，基於勘驗古姓女主播的針孔攝影畫面，確實拍下張女有侵害古姓女主播的不法行為。

另TVBS於2021年10月間受理古姓女主播的申訴，並訪談張女另2名女主播，2022年1月17日召開專案小組會議，認定張女有不當侵害古女的行為，決議將2人工作區域隔開。但因張女不承認有不當行為，也不簽署「工作職場行為改善書」，無法確保將來不會再發生同樣事情，因此同年5月1日，將張女調職懲處。此為企業經營上所必須，也避免採取懲戒解雇方式，TVBS並無不當動機及目的。

而張女調職後，TVBS主動給予調職後之指導、協助，也考量張女需陪同母親就診，承諾給予張女彈性工作時間，難認影響張女的家庭與生活，且即便已調職，亦屬公司合法行使懲戒權。又張女調職後曠職時間超過3天，經主管9次規勸，仍未獲得改善，TVBS依勞基法規定終止勞動契約為合法。

士林地方法院因此駁回張女的聲請，張女因此再對TVBS提告，並求償100萬元。不過法官審理後認為張女的提告於法無據，駁回訴訟，並需負擔訴訟費用。

