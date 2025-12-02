主播徐韻翔與試管之父 籲善用補助迎接新生

▲面對少子化危機，TFC台北婦產科診所11月30日舉辦年度最大規模「試管嬰兒說明會」，專家齊聚解析生育關鍵。（圖／TFC團隊提供）

[NOWnews今日新聞] 根據內政部最新公布戶口統計顯示，台灣人口持續下探，總人口已連續22個月負成長，預估全年新生兒數恐跌破11萬人，創歷史新低。

面對少子化危機，TFC台北婦產科診所11月30日舉辦年度最大規模「試管嬰兒說明會」，專家齊聚解析生育關鍵，由知名主播徐韻翔主持，她以自身迎來兩名試管寶寶的親身歷程，鼓勵備孕夫妻勇敢行動，把握政府「補助3.0」政策，儘早啟動生育計畫。

曾經歷過兩次試管嬰兒療程考驗的徐韻翔主播，非常幸運在TFC團隊協助下，兩次療程都成功誕生下健康寶寶，她在舞台上暖心鼓勵備孕夫妻：「只要願意勇敢踏出一步，相信自己，一定能聽見幸福心跳聲。」她也鼓勵夫妻們把握政府補助3.0，不要讓經濟壓力成為求子的阻礙。

▲曾經歷過兩次試管嬰兒療程考驗的徐韻翔主播，非常幸運在TFC團隊協助下，兩次療程都成功誕生下健康寶寶。（圖／TFC團隊提供）

被譽為「台灣試管嬰兒之父」的TFC創辦人曾啟瑞醫師在會中溫暖比喻：「難孕就像一艘暫時找不到岸的船，但別擔心，只要再努力一點，溫暖的港灣就在旁邊。」TFC團隊鼓勵夫妻不要被高齡、卵巢功能低下或流產陰影嚇退，專業的醫療科技，透過個人化的精準療程，能夠大幅提高成功率。

適逢11月試管補助3.0上路，補助金額大幅提升：未滿39歲者首次申請每胎最高補助15萬元，39歲至未滿45歲者則是13萬元，大幅提高治療可及性，對許多家庭來說是一大鼓舞。

活動中，TFC團隊包含胡玉銘院長、何彥秉副院長、許嘉樺醫師及胚胎技術長黃詠翎，分享最新臨床資訊，包括高齡與卵少對策：用數據拆解難孕真正原因，試管嬰兒、人工授精、藥物輔助差異與適用族群，以及反覆性流產解方，以及胚胎實驗室大公開，專家齊聚解析生育關鍵，展現台灣生殖技術頂尖優勢，希望透過知識分享、專業醫療與更多成功案例，陪伴每位家庭找到屬於自己的好孕。

▲活動中，TFC團隊包含胡玉銘院長、何彥秉副院長、許嘉樺醫師及胚胎技術長黃詠翎，分享最新臨床資訊，包括高齡與卵少對策。（圖／TFC團隊提供）

