主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見！律師揭密：列貪污共犯是「重要角色」

社會中心／綜合報導

電視台主播兼記者林宸佑被控涉犯《國安法》，橋頭地檢署16日率隊北上搜索其租屋處並帶回偵訊後，於17日裁定收押禁見（圖／翻攝林宸佑臉書）

電視台主播兼記者林宸佑涉嫌利用媒體職務之便，擔任「中共統戰白手套」，以數千到數萬元不等行賄現役及退役軍人，被依涉犯國安法、貪污治罪條例羈押禁見。律師陳君瑋特別針對「貪污罪」部分說明，指出林宸佑雖無公務員身分，但因身為重要角色，涉案程度高，因此構成「共同正犯」。

橋頭地檢署調查，林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予大陸人士，檢察官訊問後，依違反國家安全法、貪污治罪條例及刑法洩密等罪嫌，聲請羈押林宸佑及現退役軍人5人；橋頭地院於17日裁定6人全部羈押禁見。

廣告 廣告

此事引發社會廣泛討論，也有民眾好奇林宸佑非公務員，怎會被依貪污罪起訴。對此，律師陳君瑋發文說明，表示涉案軍人是公務員沒有疑義，林宸佑雖非公務員，但涉入此案，又是重要角色，就構成「共同正犯」。

陳君瑋指出，根據《刑法》30條，因身分或其他特定關係成立之罪，其共同實行、教唆或幫助者，雖無特定關係，仍以正犯或共犯論。但得減輕其刑。並舉陳佩琪為例，雖然陳佩琪不是公務員，但柯文哲是公務員，且涉入財產來源不明罪，所以陳佩琪也變成貪污罪共犯。陳君瑋也補充，還有另外說法，陳佩琪自己也是正犯之一。

陳君瑋強調，查貪污罪、國安法，最重要是金流，結果金流從林宸佑出去，只能說膽大包天啊。不是缺乏法律知識，就是仗勢欺人，以為自己是大媒體的記者，檢調不敢抓。

陳君瑋質疑，出事後，國民黨講話的不多，白營反而幫忙聲援，是害怕什麼嗎？陳智菡說他沒有機密，黃國昌說不要抹紅，柯文哲說你有罪就有罪。陳君瑋也呼籲，各界不要再鬧了，一切應該看證據。

更多三立新聞網報導

26歲男車速太快過彎自撞亡！父母怒告台中市府求償…1原因獲百萬國賠

台中車站驚傳跳軌！夫妻吵架大鬧「雙雙跳下月台」…火爆畫面曝光

約炮完癢炸！男沖熱水「下體整組爛掉」皮黏在內褲撕不開…急診醫看傻

狂砍26刀奪命！彰化男虐殺「芭樂公主」判無期定讞…家屬悲喊：應判死刑

