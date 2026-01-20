主播林宸佑淪共諜…檢方扒皮剃骨「流出百萬元＋泰達幣」！陳其邁說重話

記者簡榮良／高雄報導

檢調扒皮剃骨，拉出整串肉粽！綽號「馬德」主播兼記者的林宸佑，遭檢調查出以金錢利誘國軍拍攝投降影片，金流都從他帳戶匯出達上百萬元，另外還有異常大量泰達幣，涉及違反《國安法》日前遭羈押禁見，而這些證據全因檢調突襲搜索，對話紀錄、工作群組保存完整，林宸佑得知後態度大轉變十分客氣，但供詞與其他涉案人兜不攏，案件進入深水區。對此，市長陳其邁也說重話，多數媒體都能以國家利益優先，但保護軍事機密也非常重要，希望司法能儘速釐清真相。

記者涉入共諜案，市長陳其邁說重話，多數媒體都能以國家利益優先，但保護軍事機密也非常重要，希望司法能儘速釐清真相。（圖／翻攝自林宸佑臉書）

據悉，高雄橋頭地檢署16日指揮高雄市調處，前往知名主播「馬德」林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，隔天火速裁定收押禁見。檢方表示，林宸佑以數千到萬元不等金額向現役軍人購買國防機密後，並將相關情資提供給大陸人士，訊後聲押林宸佑與5名現役、退役軍人獲准。

粗心大意沒刪到？根據《鏡週刊》報導，林宸佑這一年多來，利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，其中高達百萬疑似用來收買基層士官，獲取重要情資，更離譜的是，其中恐包括最新式防空飛彈等參數。而這些證據全因檢調突襲搜索，對話紀錄、工作群組保存都很完整，林宸佑得知後態度大轉變十分客氣，但供詞與其他涉案人兜不攏，案件進入深水區。

電視台主播兼記者林宸佑被控涉犯《國安法》，橋頭地檢署16日率隊北上搜索其租屋處並帶回偵訊後，於17日裁定收押禁見（圖／翻攝自林宸佑臉書）

對此，陳其邁表示，此案還在偵辦中，需尊重司法調查釐清，才能了解到底涉案情節如何？其次認為多數的媒體都能夠以國家利益為優先，都能夠恪遵相關的新聞倫理，與相關的法律規定，能夠不斷監督政府。

「整個國家也面臨非常大，不管是來自境外勢力的挑戰，或是對於軍事國防等威脅，各方面的滲透工作也持續地在進行」，陳其邁希望根據國安法相關規定，能夠落實台灣國防安全或是相關軍事機密保護工作，這非常重要。強調對於此案須尊重司法，也希望司法能夠儘速查證真相。

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

