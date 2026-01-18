主播林宸佑等6人涉國安法遭押 中天：對案情無所悉

中天記者林宸佑因為涉嫌違反國安等案件，遭到檢方偵辦，案件風暴涉及電視台記者以及多名現役和退役軍人，檢調單位16日執行搜索，共有10人被列入這一波調查對象。

國防部副發言人喬福駿說明，「本案是國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員，涉《國安法》事證採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。」

國防部表示，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。

橋頭地檢署指出，林宸佑涉嫌提供新台幣數千元到數萬元不等的金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給大陸人士，訊後依涉嫌違反《國家安全法》等罪嫌，聲押林宸佑及現退役軍人等人，經橋頭地方法院裁定，共6人羈押禁見。

廣告 廣告

民眾黨立委張啓楷說：「希望馬德（林宸佑）的事情，不是讓司法更進一步的破底，我們希望勿枉勿縱，尤其不要出現白色恐怖。」

民進黨立委沈伯洋則表示，「至於是不是有些人在當所謂的中間人，又或者說他是藉由跟中國的接觸，跟台灣地方的接觸去提供利益，這個就必須交由司法來判定。」

共諜案頻傳，國防部去（2025）年的報告指出，中共共諜滲透態樣，包括利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，並透過退役人員拉攏現役官兵、網路勾連、金錢利用、債務脅迫等4大手法，企圖取得國家資訊。

中天電視對此事件回應表示，對案情毫無所悉，無可回應，希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣；外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。

※未經判決確定，應推定為無罪

更多公視新聞網報導

前海軍士兵被中共特工吸收 誘現役軍人外洩機密被起訴

涉共諜案遭起訴同日開庭 退將、綠營前黨工均否認犯罪

退役中將高安國涉共諜案 今開庭駁「沒有對不起國家」

