主播林宸佑遭收押！帳戶驚見百萬金流+泰達幣 疑收買士官洩國安機密

記者林盈君／綜合報導

近日，某新聞台記者兼主播「馬德」林宸佑，因涉及違反《國安法》，被控以金錢收買現役軍人等，遭檢調搜索並查扣手機等證物，根據《鏡週刊》報導，林宸佑這一年多來，利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，其中高達百萬疑似用來收買基層士官，獲取重要情資，更離譜的是，其中恐包括最新式防空飛彈等參數，目前檢調仍持續偵辦中。

記者兼主播「馬德」林宸佑，因涉違反《國安法》遭檢調搜索，法院裁定收押。（圖／資料照）

據了解，林宸佑遭檢調搜索後，手機等證物被查扣，手機中包括帳戶金流及微信群組等，很多訊息都未刪除，檢調持續逐一比對，約談涉案人等到案說明。而其中有9名現役及退役士官兵，雖在外欠卡債等，但遭約談時，都紛紛聲稱與林宸佑不熟識，沒有往來及借錢調頭寸，不過說詞卻與林宸佑相悖，他坦承匯款，卻低調表示「不清楚」、「不記得」，顯見雙方說法有落差。

而檢調正積極追蹤金流來源，並懷疑背後有藏鏡人，且整個組織嚴密、分工明確，不排除林宸佑早已被中共鎖定為合作對象，在台滲透、拉攏現役軍人等，全案目前擴大調查中，恐有更多人涉案。林宸佑因涉嫌重大，遭法院裁定收押。

