主播母親被綁10天！FBI曝光…「蒙面男」正面照

美國《NBC》主播薩凡娜．賈斯禮（Savannah Guthrie）的 84 歲母親南希遭綁架已來到第 10 天，FBI 成功透過後端系統復原歹徒破壞監視器的關鍵影像。薩凡娜10日發布影片聲淚俱下懇求綁匪提供「生存證明（proof of life）」，美國總統川普對此宣布已指示所有聯邦執法單位全力支援，務必讓薩凡娜的母親平安返家。





科技追蹤突破雲端限制！FBI 從後端找回關鍵影音

根據《自由時報》和《路透社》與綜合外媒報導，南希．賈斯禮自 1 月底在亞利桑那州土桑市住家失蹤後，案情一度因監視器未續訂雲端服務而陷入僵局。然而， FBI 局長卡許帕特爾（Kash Patel）已親赴圖森指揮中心坐鎮，並透過技術手段從後端系統復原了這些先前無法讀取的影像，於 10 日公開重大進展。影像顯示一名戴著面罩與手套的武裝人士在 2 月 1 日凌晨接近住處，並刻意低頭避開鏡頭，歹徒先是用手遮擋，隨後拿起前院植物阻擋視線，最後切斷攝影機連線。對此，當地警長納諾斯（Chris Nanos）指出，現場已被視為「犯罪現場」，研判南希並非自願離家。

勒贖金飆升至 600 萬比特幣！川普下令聯邦資源全面支援

根據綜合外媒報導，薩凡娜．賈斯禮與家人已多次發布影片懇求民眾提供線索，並願意支付贖金以換回母親。然而，目前外界已出現至少兩封寄給媒體的勒索信，贖金要求從最初的 100 萬美元，在短短幾天內瘋狂飆升至 600 萬美元，並指定要以加密貨幣比特幣支付，此案件也驚動了白宮。發言人李威特（Karoline Leavitt）證實，總統川普已親自查看最新影像，並指示所有聯邦執法部門立即支援，完全聽憑家屬與地方單位差遣。川普呼籲全美民眾若有任何關於嫌犯的線索，務必致電 FBI 專線，目標是動用所有資源確保 84 歲的南希平安返家。













