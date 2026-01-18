主播淪共諜震驚社會！被問怎麼看林宸佑 邱議瑩反問：要說實話嗎？

記者洪正達／高雄報導

知名主播兼記者林宸佑因涉犯國安法遭到羈押，對此，18日在科工館發送「台灣尚勇」春聯的民進黨立委邱議瑩收到提問後，先是反問「要說實話嗎？」後才指出，這是相當嚴重且嚴肅的國安議題，已無關迫害、更不是言論自由問題。

邱議瑩18日一早在高雄科工館發送「台灣尚勇」春聯，被問到林宸佑相關事件時，邱議瑩先是反問在場媒體「要說實話嗎？」緊接著回應，林宸佑在新聞採訪上相當積極，但有時候在採訪過程中會刻意挑釁。



邱議瑩也表示，姑且不論林的個人採訪行為，但在面對國安法這樣的一個非常嚴重、且嚴肅的國安問題沒有任何模糊的空間，對於保衛台灣、保衛國安的這件事情上面都必須很嚴肅地去面對，所以這不是什麼迫害，這也不是什麼言論自由的問題。

她也強調，這是很嚴肅的國安議題，同時也希望司法調查能夠嚴謹，並再度重申，對於國家保護的這個區塊並沒有任何模糊的空間。

