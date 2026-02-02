主播直呼從第一口就愛上 雲林土庫米烘焙先驅「樂米工坊」在地稻米顛覆西點想像

（樂米工坊招牌產品－米土鳳梨酥，圖／樂米工坊)

以健康飲食與在地食材為題的美食風潮持續延燒，近來雲林土庫一家以「米」為核心的烘焙品牌悄悄受到關注。米烘焙品牌「樂米工坊」近期吸引多位知名新聞主播親自走訪體驗，實際品嚐後紛紛給出「不只是說得動聽，而是真的吃得出真心」、「從第一口就愛上」的高度評價，也讓這間深耕在地多年的米食品牌，再度成為話題焦點。

樂米工廠外觀，稻穗女孩LOGO醒目，鄰近綠樹路邊，圖／樂米工坊

樂米工坊源自民國38年創立的老字號碾米廠「豐順號米行」，由第三代兄妹接手後，結合法式西點技術，嘗試將雲林優質稻米轉化為米麵包、米鳳梨酥等創新烘焙品。品牌名稱取自法文「Le Riz（米）」，象徵回歸土地、分享純然美味的初衷，也希望透過米食，讓忙碌現代人重新感受食物的溫度。

新聞主播親自體驗分享，圖／陳怡廷主播粉絲專頁

多位實際體驗的新聞主播在分享中提到，原本對「米做的西點」抱持好奇甚至懷疑，但入口後卻顛覆想像，「口感細緻、不乾不硬，米香自然，不是加工味」，並指出相較傳統麵粉製品，米烘焙少油、少糖，整體風味溫潤順口，對長輩與孩童都相當友善，直言「會讓人一吃就記住」。

樂米工坊指出，品牌堅持選用台灣土生土長、非基改原生稻米作為基材，保留米穀天然營養與低過敏特性，並結合雲林在地農產如芋頭、地瓜、南瓜，研發出超過40款產品，包含米一口酥、黑米鳳梨酥、米冰淇淋、米麵條等。全系列產品皆不添加人工香料與多餘添加物，並透過自家研發的米穀蛋白保存技術，讓米烘焙在口感與結構上，能媲美傳統麵粉西點。

樂米工坊手做體驗，長者小孩都適合，圖／樂米工坊

主播們也特別提到，樂米工坊不只是販售甜點，更像是一座結合食農教育的生活場域。位於雲林土庫的門市空間，提供米故事導覽、DIY體驗與咖啡下午茶，讓消費者在品嚐美食的同時，也能了解台灣稻米文化，被不少人形容為「隱藏版親子景點」。

樂米門市展區，兒童團體聆聽講師介紹米製品製作過程，圖／樂米工坊

在品牌實力方面，樂米工坊屢獲官方與產業肯定，包括112年雲林良品、台灣百大伴手禮「米一口酥」獎；111年經濟部中小企業處「破殼而出獎」、台灣百大伴手禮金質獎；110年全國百大伴手禮黑米鳳梨酥獎，以及國際美食藝術大賽烘焙特金獎等。主播們在體驗後也不約而同表示，這樣兼顧美味、健康與在地價值的品牌，「不是噱頭，而是長期累積出的實力」。

樂米工坊招牌產品－米造型土鳳梨酥，圖／樂米工坊

樂米工坊門市位於雲林縣土庫鎮建國路35巷3號，提供免費入園參觀，營業時間為每日09:00至18:00（週一公休），附設停車空間。更多品牌與產品資訊，可至官方網站查詢：https://leriz.com.tw

溫馨提醒：

過年營業時間：除夕半天，初一到初六早上九點至下午六點，如需DIY手作課程需提前一天電話或私訊報名。