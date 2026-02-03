主播租屋一度八元電費 嚇壞陳姸霏黃河《人生只租不賣》曝生活崩潰日常

文／電癮好選喆

公視輕職人喜劇《人生只租不賣》以租屋族視角切入。（圖／電癮好選喆）

公視臺語台最新推出的輕職人喜劇《人生只租不賣》，以租屋族視角切入，描繪現代人在居住、工作與生活之間的拉扯，也讓「租賃管理師」這項較少被討論的職業走入大眾視野。近日，主演陳姸霏與黃河接受節目《電癮好選喆》主持人簡立喆專訪，暢談劇中角色、拍攝趣事以及自身的租屋經驗。

簡立喆分享自身租屋經驗，讓陳姸霏與黃河傻眼。（圖／電癮好選喆）

兩人在訪談中透露，劇中情節與自身經歷高度貼合，也反映出台灣租屋市場中長期存在的隱形問題。黃河分享，租屋過程中最困擾的往往不是房屋本身，而是後續的溝通與責任歸屬。他曾遇到地板損壞的問題，房東未能妥善維修，讓他不得不自行處理，用地毯覆蓋問題區域來眼不見為淨。他說到，這些經驗讓他深刻體會到，租屋族除了要適應房屋條件，更要面對無形的管理責任。

陳姸霏劇中臺語連珠炮式的吵架橋段，讓她在拍攝現場本色演出。（圖／電癮好選喆）

陳姸霏則分享，劇中臺語連珠炮式的吵架橋段，讓她在拍攝現場本色演出，氣勢十足的臺語對白甚至讓黃河一度跟不上節奏，請她「講慢一點」。她也回憶提及到自己曾租過沒有窗戶、潮濕易發霉的房間，退租後留下不少損失，讓她對居住環境要求更高。對她而言，租屋不只是生活，更是一種自我管理與生活習慣的鍛鍊。



陳姸霏連珠炮台語讓黃河招架不住。（圖／電癮好選喆）

而主持人簡立喆也分享自身租屋經驗，她曾租過電費一度高達八元的房子，退租時一次繳交超過五萬元電費，親身體會租屋族不得不妥協的現實。她說道，租屋市場中存在許多隱形潛規則，雖非明文寫在合約，但對租客日常生活影響甚

鉅，而與房東的溝通與責任歸屬，仍是最讓人頭疼的部分。





《人生只租不賣》不僅是一部輕喜劇，也透過幽默與生活細節呈現租屋族的真實經驗，提醒觀眾在面對居住選擇、生活品質與責任時，既要彈性應對，也不要放棄打造舒適環境的追求。《人生只租不賣》目前公視臺語台熱播中。

