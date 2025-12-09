主播群私願揭秘！不是加薪也非升官

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視於12月3日舉辦《創意無限 公益向前》耶誕節點燈活動，董事長胡元輝與總經理劉昌德率領主播群登場，在暖心燈串與冬日氛圍中迎接即將到來的2026年。主播們紛紛以耶誕造型亮相，成為現場視覺焦點，也藉機向觀眾送上來年願望與祝福。

當日活動儀式上，胡元輝送上「平安」兩字，期盼每一位同仁每一天都能平安順遂。耶誕燈飾一亮，主播虞承璇率先溫暖開口，希望能透過作品陪伴更多孩子與家庭：「希望我能將心中的想像與愛，化作能陪伴孩子與家庭的作品，讓生活多一點美好。」

宋燕旻則趁活動開心立願：「2026希望可以把更多時間用來陪伴父母，把握跟家人相處的時間，也希望能成為一個自律的人，然後減肥成功！」一句「減肥成功」笑翻現場，也最接地氣。

午間主播雷雅透露最愛十二月，不只是節慶濃厚，更是總結與重新整理的節點，是迎向新年的最好準備期。華視近年在新聞與戲劇皆有亮眼成績，包括《阿榮與阿玉》奪金鐘編劇獎、《守住裂縫中的孩子》獲全球華文永續報導獎、重大冤案追蹤奪2025新聞報導人權貢獻獎，且金馬獎轉播收視奪冠。歲末迎新之際，新節目《週末最強大》率先登場，後續《無罪推定2》《宅男打籃球》《華麗計程車行2》也將陸續亮相。

