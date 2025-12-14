主播葉樹姍跌倒「玉鐲碎三截」 命理師籲勿丟垃圾桶

66歲資深新聞主播葉樹姍日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒，配戴的玉鐲因此斷成三截，所幸她僅受輕傷。命理專家楊登嵙提醒，玉石因有擋煞說法，若意外斷裂勿直接丟棄，應妥善處理。

資深新聞主播葉樹姍跌倒導致左手上的玉鐲斷裂。（圖／翻攝自葉樹姍臉書）

葉樹姍在臉書分享，她在熙來攘往的忠孝東路不慎跌倒，當下雙膝跪倒、同時雙手著地，驚嚇之餘立刻自己爬了起來，因為太丟臉了。她在3秒之內迅速起身，雖然發現膝蓋、手掌破皮，仍鎮定優雅地走向要去上課的教室。

葉樹姍表示，抵達教室後她發現手上的玉鐲斷了，老師、同學們幫她處理傷口同時安慰她「玉鐲幫忙擋災」，但她不免心中淌血「這玉鐲是當初我買給葉媽媽的禮物，也是思念母親時的觸感與記憶連結」，她也發文詢問「斷成三截的玉鐲，可以怎麼妥善處理？」

楊登嵙建議可將玉鐲放進紅包袋，帶至寺廟金爐焚燒化掉。（示意圖／中天新聞）

根據《三立新聞網》報導，楊登嵙指出，玉石自古以來就有可辟邪護身的說法，如果配戴時碎裂，常被視為替主人消災。他建議，若玉鐲斷裂可用黃金鑲嵌修補，或打磨成墜飾、手鍊繼續佩戴，但曾擋煞的玉石，保護力則會降低。

楊登嵙也提醒，若玉石破損嚴重不宜直接丟棄，可放入紅包袋再到寺廟金爐焚燒化掉，象徵對玉石護佑的感謝與敬意。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

