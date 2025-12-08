主播虞承璇心中有愛盼生活美好 宋燕旻自律減肥更完美

華視主播群一同亮相。（華視提供）

華視於12月3日舉辦「創意無限 公益向前」耶誕節點燈活動。董事長胡元輝及總經理劉昌德率領主播群一同點亮燈飾，以最溫暖的光與最真誠的祝福，陪伴大家迎接即將到來的2026年。胡元輝送給大家『平安』兩個字，表示：「祝福所有的同仁，不只今年平安，也能擁有每一年、每一天的平安！」

華視主播們換上富含節慶氣氛的耶誕造型亮相，主播虞承璇暖心的說：「希望我能將心中的想像與愛，化作能陪伴孩子與家庭的作品，讓生活多一點美好。」主播宋燕旻也興奮地說：「2026希望可以把更多時間用來陪伴父母，把握跟家人相處的時間，也希望能成為一個自律的人，然後減肥成功！」午間主播雷雅則表示每年的12月是她最喜歡的月份，除了節日很多，重點是，這是一個回顧過往，重新整理同時又能調整腳步，準備迎接新的一年的重要月份。

胡元輝致詞。（華視提供）

劉昌德勉勵所有同仁：「希望能在今年多元活力的基礎上，再往明年的創意、公益來前進。」他更表示，華視不僅勇奪多項重要獎項，在運動賽事轉播上包括亞錦賽及美國大聯盟轉播都有很好的表現，並期盼明年再創高峰。

