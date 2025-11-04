主播轉戰政壇！馬郁雯宣布參選曝婚事 男友李正皓驚「要變馬李正皓了嗎」

馬郁雯將宣布投入選戰，爭取民進黨提名。圖／翻攝自「馬郁雯Ｗendy」臉書

曾以「小沈1500」隨身碟爆料柯文哲京華城案弊案的三立新聞台前主播馬郁雯將在今（4日）宣布，爭取民進黨提名，參選台北市中正、萬華區市議員。而她昨也接受專訪，難得鬆口聊到與男友李正皓的婚事，直稱「想都沒有想」。

馬郁雯發出採訪通知表示，將於今天上午在民進黨前立委段宜康陪同下召開記者會，正式宣布爭取民進黨提名，投入明年台北市第5選區中正、萬華市議員選舉，並與段宜康一同在龍山寺、東三水街市場掃街拜票。

根據《自由時報》報導，馬郁雯將投入政壇之際，與李正皓的婚事將如何打算？她直言「這事情當然要暫緩了，現在連想都沒有想，先以大局為重」。而對於馬郁雯從媒體轉戰政壇，李正皓表示「全力支持」，自己會陪站路口、掃街。

廣告 廣告

馬郁雯男友李正皓也提前曝出拍攝形象照的幕後花絮。圖／翻攝自「李正皓」臉書

李正皓也在其臉書粉專公開，陪女友拍攝形象照的幕後花絮，還寫道「欸欸欸，這在幹嘛！翅膀硬了？真的要變馬李正皓了嗎」，網友也逗趣回應「皓皓終於可以嫁進好人家了」、「此文炫耀氣息濃厚」、「馬李正皓聽起來毫無違和感耶」。



回到原文

更多鏡報報導

18歲就「月入60萬」 酒店妹沉迷牛郎店！染上性病下場曝光

美女主播「拒免治馬桶沖洗」遭炎上 肛門科醫生說話了

性感妹在大阪垃圾桶上跳艷舞 噴鼻血到最後嚇死人