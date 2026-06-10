主播進教室、日企來徵才！義守大學打造赴日就業直通車

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▲日本品牌餐飲牛丸(ぎゅう丸）義守徵才說明會合影

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】隨著全球人才流動日益頻繁，具備外語能力、跨文化溝通素養與國際職場競爭力的人才愈發受到企業青睞。義守大學長期深耕國際化教育，積極鏈結海外企業與教育資源，透過多元交流、實習與就業機會，協助學生提早接軌國際舞台。其中，應用日語學系持續推動以「學習多部曲」為核心的人才培育模式，透過課程設計、企業交流、海外實習及就業媒合等多元學習機制，打造兼具語言能力與實務經驗的沉浸式學習環境，培育符合國際產業需求的日語專業人才。

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▲日本品牌餐飲牛丸(ぎゅう丸）義守徵才說明會合影

▲日本品牌餐飲牛丸(ぎゅう丸）義守徵才說明會合影

為強化學生職場競爭力，應日系於今年寒假前特別邀請日本鹿兒島電視台知名主播齋藤晶子蒞校授課，分享日本企業求職面試技巧與職場溝通經驗。課程涵蓋自我介紹、應答技巧、表達能力及面試禮儀等實務內容，協助學生將課堂所學轉化為求職實戰能力，提升未來赴日發展的優勢。

日本品牌餐飲牛丸(ぎゅう丸）義守大學徵才說明會-（講者應日系楊佩蓉主任）

在專業課程方面，應日系於「商用日語」課程中導入企業實務交流，安排學生與日本九州知名企業株式会社オーリック代表取締役社長濱田龍太郎進行線上交流。透過企業經營者親自分享服務業現場經驗與企業文化，讓學生深入了解日本企業重視的工作態度、團隊合作及服務精神，從課堂走向真實商務場域，累積國際職場所需能力。

此外，

▲日本品牌餐飲牛丸(ぎゅう丸）義守大學徵才說明會-（日本品牌餐飲牛丸(牛丸餐飲社長親赴義守求才）

因應海外實習與就業需求，應日系今年5月也邀請日本知名餐飲品牌「牛丸（ぎゅう丸）」來校舉辦實習與就業說明會，吸引應日系及廚藝暨美食學學系學生熱烈參與。活動由企業社長親自介紹日本餐飲產業發展現況、職場文化及人才需求，讓學生能更具體掌握赴日實習與就業資訊，提早規劃海外職涯方向。

從日本主播親授面試技巧、企業社長進班交流，到日本企業直接進入校園招募人才，義守大學逐步建構完整的「學習、訓練、實習、就業」國際職涯培育鏈，讓學生不只是學習語言，更深入理解日本社會文化與企業需求，提升跨文化溝通與國際移動能力。

▲日本品牌餐飲牛丸(ぎゅう丸)社長親赴義守求才

義守大學日本研究中心主任兼應用日語學系主任楊佩蓉表示，語言不只是溝通工具，更是開啟世界的重要鑰匙。應日系透過系統化課程設計，陪伴學生從扎實語言基礎出發，逐步培養跨文化理解與職場實務能力。目前已有許多校友赴日發展，陸續進入台積電日本廠、UNIQLO等知名企業任職，展現優異表現，也成為學弟妹學習的最佳典範。

面對全球化人才競爭趨勢，義守大學未來將持續深化與日本企業及教育機構合作，整合課程、交流、實習與就業資源，打造更完善的國際學習生態系，培育具備國際視野、跨域能力與全球行動力的新世代人才。（圖╱義守大學提供）