主播郭于中圓夢解鎖「小巨蛋開唱」 謝安揭密國際天團私下超敬業

台視春節招牌節目《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於2月16日除夕夜登場，除了小巨蛋舞台的華麗演出，台視新聞台特別製作《2026超級巨星紅白藝能大賞幕後花絮》，由主播張寧與顏明儀聯手主持，帶領觀眾深入後台，捕捉藝人最真實的一面。

首度加入幕後主持陣容的顏明儀坦言心情緊張，所幸有前輩張寧帶領。兩位主播不約而同被「小炫風」林志穎圈粉，張寧大讚其親切且充滿舞台魅力；身為賽車迷的顏明儀則在彩排時看得目不轉睛。此外，國際嘉賓King & Prince與&TEAM的表現也令她們印象深刻，藝人們努力用中文互動，讓現場氣氛既專業又溫暖。

張寧（左）攜手顏明儀主持《紅白》幕後花絮。（圖／台視提供）

負責暖場主持的郭于中與陳酈亭，今年也寫下新紀錄。郭于中成功圓夢，成為首位在小巨蛋舞台高歌的主播，直呼「超級滿足！」也期待未來還有機會再度站上小巨蛋舞台高歌一曲。初登大舞台的陳酈亭則自曝「緊張到快吐了」，靠著反覆練習與搭檔鼓勵，才將壓力轉化為興奮，與滿場觀眾共度歡樂時光。

主播謝安此次負責迎接King & Prince與&TEAM。她透露，King & Prince私下默契十足，爽快答應現場演出，片段曝光後更引發日本網友熱議。而&TEAM對細節的極高要求也讓她動容，團員在台下瘋狂練習中文發音，展現高度專業。

謝安擔任King & Prince與&TEAM記者會主持人。（圖／台視提供）

春節假期將至，主播群也分享規劃。張寧將為父親慶祝七十大壽，顏明儀計畫赴台中體驗卡丁車，郭于中則回高雄朝聖「超人力霸王」。謝安除了在棚內陪伴觀眾守歲，更規劃了個人滑雪特訓，準備為下個雪季精進基本功。

