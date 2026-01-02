主播鄭亦真生了！ 送女兒「台積電股票」當見面禮

主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」

中天主播鄭亦真與女兒小桃（圖／中天新聞提供）

為了懷孕，鄭亦真可說是吃盡苦頭，曾嘗試40顆卵、做了3次試管都失敗，直至第4次才終於懷上女兒。不過由於先前經驗，她成功懷孕前期，都不敢跟身邊的人透露消息，盡可能打扮穿著寬鬆，一直到四個月了才安心宣布喜訊，42歲平安產下女兒小桃。

產前，鄭亦真忐忑又期待，每天都在擔心走在路上，會不會羊水就破了，因此健保卡跟媽媽手冊總是不離身，家中也早已布置好嬰兒房。在家待產期間，她沒閒著，忙著準備寶寶的衣物，也趁機進行衣櫃斷捨離，把居家環境大清潔一番。

鄭亦真認為，自己是很幸運的孕婦，完全沒有孕吐、水腫或便秘等症狀，甚至連晚上也睡得比懷孕前來的好。雖說外表看不出來懷孕帶來的變化，但整個孕期她其實增加近20公斤，體重達到75公斤人生巔峰。

中天主播鄭亦真一家三口（圖／中天新聞提供）

老公則是用心陪伴，每天總是分擔家務後才去上班，隨著肚子越來越大，完全無法彎腰撿東西，每當東西掉到地上，老公都會主動收拾，讓鄭亦真倍覺感動：「他真的是讓我過著公主般的生活。」且老公很積極參與和女兒相關的事，「在折寶寶的衣服時，老公有說這是他這輩子第一次折裙子，還在努力適應。」

隨著女兒誕生，鄭亦真母性爆發，一切都會想以女兒為優先，「以前很愛追劇到半夜，當媽媽以後絕對是女兒第一，以後就是半夜起來餵奶、換尿布。」至於預計何時回歸主播台，她表示至少等女兒適應托嬰中心並且作息正常後，但出月子中心後她就會開始恢復運動，希望返回螢光幕前時至少要瘦15公斤，目標是穿回原尺寸的主播服。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導