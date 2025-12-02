主播鄭亦真被嫌胖 粉絲跳出來幫忙解釋⋯看到直接笑出來

2026 主播桌曆正式亮相，今年主題定調為「You are the power」，對鄭亦真而言，這句話像是給自己的座右銘，提醒她別低估自己的力量，就算只是小小零件，也能在關鍵時刻推動世界前進。回顧2025她以一句話形容：「忘記背後，努力面前，朝著標竿直跑。」

主播鄭亦真。（圖／中天）

懷孕期間仍堅守主播台的鄭亦真，深刻感受到「超細膩的眼睛」。在她還沒公開喜訊時，留言區早有人開始猜測；等到肚子越來越明顯，更出現新網友低估式評論：「主播最近是不是變胖了？」立刻有粉絲幫忙解釋：「人家懷孕啦！」讓她哭笑不得。她也分享，這段期間常收到粉絲叮嚀她「要多坐、要喝水」，那些小小的提醒讓她覺得被真心守護著，「真的很溫暖。」

今年的桌曆拍攝，她首次帶著女兒入鏡，對她來說是難得又珍貴的歲末記錄：「從一個剛出社會的女孩，到成為母親，這 19 年像是人生連續劇，一幕幕訴說著成長與責任。」

她也首度公開女兒的胎名「小桃」，原因超可愛：「懷孕時剛好是水蜜桃盛產季，再加上我自己很愛吃桃子。」至於寶寶的正式名字，她與先生花了許多時間討論，不希望太大眾，也不敢太獨特，怕孩子以後覺得難寫或變成玩笑來源，「之前想到一個名字很優雅，但快念起來有點像『流星雨』，我們怕會被開玩笑，只能忍痛放棄。」

面對即將到來的育兒生活，她直言既期待又緊張。她笑說自己最怕的是「睡眠不足會影響工作」，但夫妻倆分工後，她發現彼此非常互補：「我本來就是夜行人，老公則是清晨六點準時起床的早鳥，這樣剛好可以輪流照顧寶寶。」加上娘家、婆家都住台北，是最強後援部隊，若遇出差或狀況，兩邊家人都能協助，讓她對即將展開的新生活安心不少。