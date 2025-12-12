主播鄭凱云、劉涵竹都來了！藝術家授權二創 萬海慈善拍賣捐社福團體

ARE IN & CHANGE OUT萬海慈善 讓愛閃耀社福x藝術公益特展開幕記者會，展覽會場來賓駐足觀賞作品。廖瑞祥攝



萬海慈善「Care in & Change out讓愛閃耀」名人與藝術家公益特展邁入第7屆，由潮流藝術家Bounce無償授權「萬海×棒小兔 Gift of Love」公仔，邀集主播、名人、藝術家共85人重新演繹公仔。前主播劉涵竹搭上《鬼滅之刃》熱潮，將公仔彩繪成禰豆子、口中「含竹」大玩諧音哽。名人彩繪的棒小兔公仔皆獨具巧思，拍賣所得將由萬海慈善捐贈中小型社福團體；公益特展比往年盛大開展，將於12月13日至12月21日在臺灣當代文化實驗場 C-LAB 圖書館一樓展出。

CARE IN & CHANGE OUT萬海慈善 讓愛閃耀社福x藝術公益特展開幕記者會。廖瑞祥攝

萬海航運慈善基金會自2016年啟動「讓愛閃耀」專案，至今已陸續協助全台440個中小型社福團體。萬海航運慈善基金會執行長莊斐斐指出，台灣人有愛心，但公益募款高度集中在大型社福或宗教團體，其實各個鄉鎮都還有中小型的社福單位，「坐落在你家附近，照顧你看不到的角落」，他們以實際行動照護服務在地兒少、長者、身心障礙、新住民、街友或更生人等多元弱勢族群，但中小型社福機構沒有知名度、募款不易，萬海慈善除了線上競標義賣棒小兔公仔，也舉辦為期8天的公益藝術特展，希望讓社會大眾能走進展間，「跟社福單位更靠近一點」。

CARE IN & CHANGE OUT萬海慈善 讓愛閃耀社福x藝術公益特展開幕記者會，萬海慈善基金會執行長莊斐斐致詞。廖瑞祥攝

特展將邀請16個中小型社福單位於現場設攤，展示各單位長期投入的成果與需求。例如台北新事社會服務中心已連續第4年和萬海航運慈善基金會志工前進北海岸、走訪9個漁港，於歲末寒冬為900多名移工發送新的棉被、發熱衣、羽絨外套、保暖面罩。莊斐斐提及，發放保暖物資時，她的心裡很酸，因為從外籍漁工眼中「看不到任何一點光」，但這些角落還是要有人去關注。

CARE IN & CHANGE OUT萬海慈善 讓愛閃耀社福x藝術公益特展開幕記者會，天主教耶穌會台北新事社會服務中心執行長鍾佳伶致詞。廖瑞祥攝

台北新事社會服務中心執行長鍾佳伶回顧會有這項專案誕生，是因為當初在冬天走訪漁港，發現印尼漁工穿著短袖、短褲，在岸邊的垃圾堆中找尋禦寒衣物，於是結合社會大眾和萬海慈善捐款，每逢冬日就會採購全新保暖物資到北海岸獻上暖意，希望外籍漁工在台灣不只有勞力的付出，也能有尊嚴地討海。

鍾佳伶印象很深刻，第一年去漁港發送，雇主們非常抗拒，還會罵人、趕人、威脅漁工敢收就扣他薪水，但漸漸地雇主放下心防，來年得知志工發送，還會有人主動開著貨車、騎著腳踏車載漁工來領禦寒衣物，看到外籍漁工滿臉疲憊神情，到接受禮物嶄露微微的幸福表情，都讓志工備感欣慰。

CARE IN & CHANGE OUT萬海慈善 讓愛閃耀社福x藝術公益特展開幕記者會，桃園市宣愛社區關懷協會總幹事盧琦文致詞。廖瑞祥攝

社團法人桃園市宣愛社區關懷協會總幹事盧琦文表示，該團體主要辦理兒童陪讀和老人共餐，陪伴許多來自家庭失能的兒童成長，例如有一位小孩被媽媽丟回中壢娘家隔代教養，該童原本的學習狀況不佳，在陪讀班時常昏昏欲睡，但陪讀班的老師沒有放棄他，為孩子籌措學費，也在萬海慈善的支持下，一路完成國中學業，目前正在高中就學。

ARE IN & CHANGE OUT萬海慈善 讓愛閃耀社福x藝術公益特展開幕記者會，展覽會場來賓駐足觀賞作品。廖瑞祥攝

「讓愛閃耀」公益特展主要策展人藝人張洛君，自己也在原本全白的棒小兔公仔進行創作，加裝飛行機、燈飾，讓公仔化身成飛行兔，期許大人們別被想像的牢籠給侷限。連續7年響應活動的前主播劉涵竹也奉獻源源不絕的創意，她將公仔彩繪成《鬼滅之刃》主角禰豆子，還讓公仔口中「含竹」，與自己的名字發音一樣，雖然是一個充滿自我的作品，但她也表示《鬼滅之刃》要傳遞的信念其實和萬海「讓愛閃耀」接近，都是以愛、熱血、助人為題。

CARE IN & CHANGE OUT萬海慈善 讓愛閃耀社福x藝術公益特展開幕記者會，前主播劉涵竹。廖瑞祥攝

TVBS主播、健康2.0主持人鄭凱云則以「充電」為概念創作，她的想法是每天大家的手機都要充電，出門都要帶行動電源，「我就想到我們人生每一個階段，遇到挫折的時候也要充電。」鄭凱云說，棒小兔的兩雙大耳朵讓她想到插頭，因此決定以充電做為主軸，「不管你遇到什麼事情，我們彼此有愛可以互相關心、把對方的電力充飽，就會回到一個繽紛的世界。」所以她也在公仔背面畫了一朵七彩小花，該公仔已經順利競標拍賣出去。

CARE IN & CHANGE OUT萬海慈善 讓愛閃耀社福x藝術公益特展開幕記者會，主播鄭凱云與作品。廖瑞祥攝

萬海航運慈善基金會表示，棒小兔公益創作線上競標已募得50多萬元，還有15個公仔尚待等到有緣人，活動還有5天，競標義賣所得將不扣除成本，全數捐贈「讓愛閃耀」專案，支持中小型社福單位，讓各類弱勢族群得到幫助。

CARE IN & CHANGE OUT萬海慈善 讓愛閃耀社福x藝術公益特展開幕記者會，展覽會場來賓駐足觀賞作品。廖瑞祥攝

CARE IN & CHANGE OUT萬海慈善 讓愛閃耀社福x藝術公益特展開幕記者會，萬海慈善基金會執行長莊斐斐（左）、士林紙業公司協理黎泓助（右）。廖瑞祥攝

CARE IN & CHANGE OUT萬海慈善 讓愛閃耀社福x藝術公益特展開幕記者會，展覽會場來賓駐足觀賞作品。廖瑞祥攝

CARE IN & CHANGE OUT萬海慈善 讓愛閃耀社福x藝術公益特展開幕記者會，展覽會場來賓駐足觀賞作品。廖瑞祥攝

CARE IN & CHANGE OUT萬海慈善 讓愛閃耀社福x藝術公益特展開幕記者會，台北市好撒瑪利亞人關懷協會理事長吳文榮致詞。廖瑞祥攝

