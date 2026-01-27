主播陳園淳靈魂出竅 「餘悸猶存」抖內情

〔記者林南谷／台北報導〕鏡電視主播陳園淳有著一雙炯炯有神大眼，受封「大眼主播」，自曝有「靈魂出竅」體質。

陳園淳27日在臉書發文表示認識她的人都知道，她的肢體很不協調，但近日真的是豁出去了，接著撂話：「謝謝大家的支持，還有好同事們的協助！」

講完這段話，陳園淳才驚抖內幕，透露某日下播後「餘悸猶存」，連她這麼愛吃的人竟然忘了訂午餐，且根本沒有去拿午餐就直接回家；更扯的是，她還把播報的耳機帶回家，自招：「就是個靈魂出竅的概念。」

