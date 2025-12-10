主播高醫大兒遭酒駕撞死！犯人還超速、闖紅燈、無照甚至肇逃 最終遭判10年

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

台中市今年3月發生一起酒駕致死事件，死者為某媒體陳姓主播就讀高醫大的愛子，而犯人吳叡旻不只酒駕，還同時犯下了超速行駛、闖紅燈、無照駕駛以及肇事逃逸等罪行，台中地院國民法官今（10）依酒駕致死判9年、肇逃致死判5年，合併執行10年。

台中酒駕致死犯人吳叡旻遭判酒駕致死、肇逃致死合併執行10年。（圖／翻攝畫面）

事件發生時間為3月8日凌晨，就讀高醫大四年級的陳男由於想自己多賺一些生活費和學費，在台中實習時在半夜進行外送服務打工，沒想到經過黎明路、凱旋路口時卻被擅闖紅燈的吳叡旻開車衝撞，導致全身18處嚴重骨折身亡。

承受喪子之痛的陳姓主播前兩日身著兒子的白袍現身國民法庭審理，表示：「殺人償命、天經地義，但在台灣的司法體系好像得不到印證。吳男若有犯後態度良好，當初就應留在現場叫救護車。家人的人生被徹底改變，一萬句犯後態度良好都無法彌補我們，憑什麼吳男能減刑？」

陳姓主播心痛發聲，他22年前親眼見證兒子來到這個世界，沒料到22年後必須去太平間認屍，並替他辦喪禮及告別式，而再一次談論此事，實在無法承受。他也強調，「酒駕致死該當何罪？我會說唯一死刑，但是台灣的法律如此，殺人已經不必償命，所以我只能期待不論是酒駕致死罪、肇事逃逸、累犯，所有的刑度判好判滿」，並期待台灣司法能夠有所改變，而不是自我侷限。

針對此案，檢方求刑酒駕致死8年至9年6個月、肇逃致死4年至5年6個月，合併10年至11年6個月。

