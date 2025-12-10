主播22歲醫大兒遭無照洗車工撞死 「酒駕、肇逃累犯」一審判10年

台中市西屯區今年3月發生一起死亡車禍，22歲醫大生騎車外送時，遭無照還酒駕的23歲吳姓洗車工人高速闖紅燈撞擊喪命。讀者提供



台中市23歲洗車工吳叡旻今年3月和朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華休旅車行經西屯區時，闖紅燈撞上正在送外送的22歲陳姓醫大生，不但導致陳男慘死還肇逃，幾個小時後才自行至警局自首，酒測值高達每公升0.37毫克。台中地院國民法庭昨日（12/9）審理時，陳男父親特別穿上兒子白袍和生前常穿的衣褲，含淚呼籲國民法庭重判還兒子公道，吳男則道歉表示「不是故意的、知錯了」，國民法庭今日（12/10）宣判，吳男酒駕致死累犯9年、肇逃致死累犯5年，兩罪合併執行10年。

整起事故發生於今年3月8日凌晨，洗車工吳叡旻凌晨3點多和朋友飲酒狂歡後，在無照的情況下私自開走高檔休旅車，行經西屯區時高速闖紅燈撞上正騎機車外送的22歲陳姓醫大生，事後還肇逃躲回家中，直到清晨5點多才自行投案，辯稱是因酒駕心虛、肇事心慌才逃跑，被檢方依酒駕致死及肇事逃逸罪起訴。

全案昨日於台中地院國民法庭開庭審理時，陳男擔任體育主播的父親，特別穿上兒子無緣再穿的白袍，以及生前常穿的衣褲，以此象徵代替兒子出庭，並當庭用2千多字闡述對兒子驟逝的悲痛，「22年前，我親自在醫院陪產，開心又興奮的在產房看著兒子出生、來到這個世界，沒想到22年後我卻必須到太平間去認屍，傷心的幫他辦喪禮、辦告別式，今天要站在這邊說這些話，再一次談這件事，對我而言更是難以承受的痛。」

陳姓主播強調，殺人償命、天經地義，但在台灣司法體系好像得不到印證。吳男若有態度良好，當初就應留在現場幫忙叫救護車，如今家人的人生被徹底改變，一萬句犯後態度良好都無法彌補我們，「如果你問我，酒駕致死該當何罪？我會說唯一死刑」，希望國民法官重判。

公訴檢察官主張，以本案條件查詢類似判例為零，等同本件合議庭的判決，將成為未來判決的典範，就酒駕致死、肇逃致死兩罪，分別建議量處8年至9年6月、4年至5年6月有期徒刑，合併應執行10年至11年6月。公設辯護人則表示，吳男犯後因一時恐慌逃逸，不過最終仍鼓起勇氣到派出所自首，主張符合自首減刑，且不構成累犯，建議兩罪量處6年4月、1年2月，應執行7年。

台中地院國民法庭今日宣判，認為肇事的吳男過去就曾有多次交通違規，卻逾期未繳納罰款的情形，也曾因酒駕被判刑，如今又再度酒駕，還闖紅燈撞死人，事後又逃離現場，所產生的危害及違反義務程度甚巨，且已構成累犯。審酌被告於犯後主動坦承犯行，符合刑法第62條減刑規定，並參酌檢辯雙方、代理人意見、被告犯後態度及素行品行，還有學歷、經濟狀況等情狀，判處吳男酒駕致死累犯9年、肇逃致死累犯5年，兩罪合併執行10年，全案仍可上訴。

陳男父親稍早得知刑期後相當失望，含淚表示「怎麼只判10年」，直言對於這樣一個惡行重大的酒駕行為，法院判了一個讓人非常不滿意的刑期，會再跟律師討論是否上訴，同時就民事求償部分提告，包括車主和借車者。

