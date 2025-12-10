《主播FUN鬆聊》直擊！童子瑋帶潘照文走跳基隆 媽祖神蹟故事首度公開

童子瑋(右)上節目分享個人一路走來的從政歷程。右為主播潘照文。

潘照文主持的鏡新聞YT節目《主播FUN鬆聊》日前訪問基隆市議長童子瑋，在童子瑋帶領下潘照文參訪慶安宮媽祖，他也分享從小在廟埕長大的在地記憶，更揭露至今連爸媽都不知道的他與媽祖的「神蹟」故事，而且嚇到他從此不敢再偷騎機車，餘悸猶存地說到「唯一的一次，再也不敢了」。童子瑋也談及從政初衷，指自己返鄉後看見基隆多年不變、產業沒落與基礎建設老舊，因而決心投身政治改善家鄉，即使曾因此與家人爆發激烈衝突、離家半年仍不後悔。

童子瑋表示因為阿公童永曾任慶安宮主委，所以他從小就在廟埕長大，對於周邊更是如數家珍。在童子瑋的帶領下，潘照文得以進到慶安宮內殿參拜媽祖，讓她既興奮又感動，潘照文表示自己是媽祖迷，也徒步參加過白沙屯媽祖、大甲媽祖進香活動，就是為了一睹媽祖女神風采，如今能與媽祖如此近距離接觸，讓她感動的說：「全身起雞皮疙瘩好感動！很近、很震撼！」

童子瑋也分享自己與慶安宮媽祖的故事，他說高中時有次趁爸媽出國時，想說偷騎摩托車去上學，因為第一次騎不太會掌握車速，加上基隆彎路多，一個轉彎發現騎太快，就在他以為要撞上牆壁，嚇到閉上眼睛，人生跑馬燈也轟然出現時，他下意識按住煞車，睜開眼感覺人猶如身處在慶安宮中，而且媽祖神像就在眼前，最後自己則是猶如神蹟般，毫髮無傷地夾在牆壁跟電線桿縫隙上，連機車都沒擦撞到，而這件事爸媽至今不知情，是他第一次坦承「罪行」，他也說到自己是「不好的示範千萬不要學！一定要滿18歲有駕照！」

童子瑋(右)帶著主播潘照文參拜慶安宮基隆媽。

被潘照文問到從政初衷時，童子瑋說：「如果想為這個地方做點事，不從政沒有平台、沒有媒介，只能出一張嘴，像狗吠火車一樣沒有用。」讓他決心原本從家族事業接班，改為從政，是因為退伍後去加拿大多倫多住了一年，回到台灣、回到基隆，站在基隆港邊，突然覺得「基隆怎麼都沒變？」加上過去很興盛的委託行沒落、基隆港封閉、道路與人行空間落後、明明是港口城市卻無法親水，他開始想：「如果我有能力，是不是可以為家鄉做一點什麼？」

不過當童子瑋表示想從政的念頭時，在家中引發劇烈反彈，甚至演變成家庭革命，阿公第一句話就是：「你是發瘋喔？」因為他從小就被期望要接手家業，做第三代接班人。如今突然說要從政，家人完全不能理解，阿公最後甚至還對他下最後通牒：「你要選就不要回來」。導致他離家半年，無資金的情況下向合作社借貸投入選戰，他笑說自己「出門只帶手機就離家」，最終在選上後才與家人和解。

童子瑋(右)當初想從政時，在家中引發劇烈反彈，甚至演變成家庭革命。右為主播潘照文。

說到基隆目前的問題與未來願景，童子瑋說到基隆市多年因早期開發、基礎建設老舊，長期面臨道路坑洞、人行道不平等問題。所以他在擔任議員前就希望打造「步行友善城市」，上任後積極爭取從市中心、學校周邊開始整平人行道、改善騎樓，並趁疫情期間推動廟口夜市路面、水電管線全面更新，使基隆街區逐步煥然一新。他指出，基隆地狹人稠、商業密集，施工期間更需加強民眾溝通，避免「好事變壞事」。

然而市中心交通壅塞仍是市民最深切痛點。童子瑋指出，市區所有公車都必須進二信循環站彙整，導致假日廟口周邊車流爆量，必須重新調整公車路線，以市場、醫院、學校等人流重新規劃，跨區路線也不必再繞進市中心。同時，他再次強調捷運對基隆的重要性，指出目前規劃僅到八堵「根本不算到基隆」，呼籲中央、北北基地方政府重啟溝通，讓捷運真正進入基隆。他表示，若沒有捷運與更完善的大眾運輸，通勤壓力無法舒緩、產業也難以進駐，青年更不可能留在基隆。未來基隆在交通、產業、長照與都市計畫等面向仍需全面檢討，城市才能迎向新的發展。精彩內容就在鏡新聞YT節目《主播FUN鬆聊》播出。

（本文為涉己新聞）