主機大戰已結束？Xbox年銷量跌7成 轉雲端闢新戰場

微軟開發的遊戲機Xbox年銷量崩跌，在遊戲市場落後任天堂和索尼。（資料圖／達志影像Shutterstock）

微軟的Xbox遊戲機，明年將迎來25週年慶。不過Xbox現在主機銷量，遠遠落後競爭對手任天堂和索尼的PS5，年銷量大跌七成。甚至因為兩度漲價，引發玩家退訂潮。不過現在主機大戰似乎已經結束，Xbox啟動戰略轉型，將主力轉向雲端。

微軟Xbox遊戲機即將迎來誕生25週年的里程碑，在這個重要時刻，微軟計畫推出一系列全新遊戲和驚喜慶祝活動。然而，Xbox面臨嚴峻挑戰，硬體銷售重挫29%，次世代主機Xbox Series S與X的年度銷量下滑高達7成，僅售出約170萬台，遠低於索尼PS5的920萬台及任天堂Switch 2的1000萬台。在硬體表現疲軟的情況下，微軟正積極轉型，專注於跨平台雲端遊戲布局，其訂閱服務Xbox Game Pass已擁有3400萬用戶，去年營收接近50億美元，雲端遊戲使用時數也年增45%。

面對市場挑戰，微軟於今年初以687億美元現金收購「決勝時刻」和「糖果傳奇」遊戲開發商「動視暴雪」，創下遊戲產業史上最大交易，一舉成為全球第三大遊戲公司。微軟積極推進「去主機化」策略，讓訂閱Xbox雲端服務的用戶能以每月14.99美元的費用遊玩熱門遊戲，這個遊戲庫被視為微軟與索尼競爭的關鍵。然而，根據微軟2026會計年度第一季財報顯示，整體遊戲營收年減2%。在硬體表現疲弱下，微軟過去一年裁撤超過2500名員工，多家旗下工作室關閉或專案喊停，還兩度調漲主機與訂閱服務價格，引發玩家社群一度不滿退訂。

相較之下，任天堂Switch遊戲機全球累計出貨超過1.5億台，今年還邀請輝達執行長黃仁勳拍片宣傳。黃仁勳表示，恭喜任天堂的朋友們，輝達很榮幸能與任天堂一起踏上這段旅程。任天堂與輝達合作大幅提升遊戲機效能，同時為兒童設置安全防護功能，官網預購機制還會參考遊戲時數打擊黃牛，全面性保護玩家。在大裁員時代下，任天堂員工留任率高達98%，但在遊戲數位化開發方面，仍落後競爭對手微軟和索尼。

作為遊戲機三巨頭之一的索尼，在激烈競爭下也力拚轉型。美國知名演員Jack Black認為，索尼PlayStation做得非常出色，畫面渲染得非常精美。索尼正與本田合作的電動車內支援遠端遊玩功能，還傳出將推出全新PS5遊戲模式，為下一代掌上機鋪路。三大遊戲平台各有策略，維持著遊戲市場的三強鼎立局面。

