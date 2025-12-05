專題組／報導

一紙〈舊金山和約〉，最近炒得沸沸揚揚；中國外交部表示中方從未接受過〈舊金山和約〉，遭日本及台灣網友戲稱「台灣和澎湖應該要回歸日本了」，雙方掀起歷史論戰。究竟〈舊金山和約〉寫了什麼，為何會留下不同的解讀空間？

事實上，〈舊金山和約〉是二次世界大戰日本投降後，由英國、美國與日本在內共49個國家，於1951年所共同簽署，正式結束二戰與日本的敵對關係。然而，這場重要會議並沒有邀請中國，因為當時中國正處於國共內戰狀態，中華民國及中華人民共和國政府各自宣稱自己才是中國「唯一的合法代表」。尤其〈舊金山和約〉中最關鍵的第二條「領土放棄」部份，提及「日本政府放棄對台灣、澎湖等一切權利」；合約中明文表示日本放棄台灣及澎湖等領土，卻未說明台澎主權交給誰。歷史合約的模糊空間，也讓台灣與日本網友笑稱，中國若不承認舊金山和約，那就等同要求台灣回歸日本了。





【主權未定論】台灣澎湖屬於日本？ 複習中共不認的〈舊金山和約〉

根據聯合國憲章，人民可以自由決定其政治地位。(圖／台灣演義)

〈舊金山和約〉為台灣主權埋下歷史未解之謎，也讓學界有各自不同的解讀方式。由於日本放棄台澎領土，台灣變成無主地，若按照「先佔者獲得主權」的說法，那麼從1945年起，中華民國就開始統治台澎；然而台灣無主地的說法，遭到其他學者反駁。清大科技法律教授黃居正解釋，台灣人在島上生存已400年，長久有人類居住的地方，不能算是無主地。另一方面，也有學者提出台灣主權須遵循〈聯合國憲章〉，交由台灣人民自決。學界的詮釋與判斷不盡相同，為「台灣地位未定論」埋下更多紛歧。

台灣主權歸屬問題，涉及歷史、國際法與國際關係等不同面向；如今更因為中日的緊張關係，讓台灣主權歸屬再度浮上檯面。身為台灣人，更不能不知台灣的國際定位。 更多精采節目請見台灣演義

