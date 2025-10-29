主權AI不能只靠單一國家 吳政忠：台韓AI合作有很大機會
AI(人工智慧)席捲全球，並成為今年南韓慶州APEC(亞太經濟合作會議)全年的討論重點。工研院董事長吳政忠今天(29日)在慶州表示，生成式AI革命掀起主權AI的重要性，但這不是只靠單一國家就可以完成，台灣應與理念相同的國家合作，以韓國而言，台韓是「既合作又競爭」的關係，雙方應就AI展開合作，且會有很大的機會。
工研院董事長吳政忠29日以企業領袖身份，參加慶州APEC的企業領袖高峰會(CEO Summit)，並在會後接受媒體聯訪，說明本次會中與日、韓企業領袖及學者的交流過程。他指出，在與日本企業領袖交流時論及生成式AI，有強調針對相關數據、法規展開合作相當重要，午間則有向韓國學者提出，台韓應就AI應用發展共同協作，皆獲對方認同。
吳政忠強調，生成式掀起的革命就是主權AI，無法靠單一國家自己做自己的，必須要合作，且是與理念相同的國家展開合作。他並認為，台韓之間是「既合作又競爭」的關係，在AI領域有很大的合作機會。他說：『(原音)人工智慧尤其是ChatGPT出來之後，在未來是剛開始，所以未來主權AI事實上要合作的，不是關在一個國家來合作，所以我想(輝達執行長)黃仁勳也知道這個重要性，所以他台灣也要設一個研發總部，韓國有他的特長。』
吳政忠表示，台灣有很強的半導體製造能力，否則美國總統川普(Donald Trump)不會一直提到台積電，且川普在企業領袖高峰會演講時，除了談到台積電赴美投資，還稱讚台灣的晶片製造實力。不過，吳政忠提醒，要注意韓國希望成為亞洲AI創意中心，在AI領域有很強的企圖心，台灣必須要持續強化自身，這點也與賴清德總統的5大信賴產業、AI新十大建設等政策契合，且要將AI廣泛應用在百工百業。
吳政忠認為，台灣目前在AI發展上還站在很好的位置，硬體方面很強，軟體及創新應用則是政府努力的方向，希望未來能連結國際，尤其是與美國矽谷人才合作，進而強化台灣AI實力，工研院也會全力協助政策規劃。
