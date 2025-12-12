主權AI崛起、iPhone摺疊機2026登場！受惠股名單一次看

聯準會一如預期降息一碼至3.50-3.75%區間，利率點陣圖仍暗示未來降息步伐偏保守，但聯準會主席鮑爾在會後記者會對就業市場風險著墨，讓市場解讀為「沒有想像中那麼鷹」，帶動美股四大指數同步走高。道瓊工業指數大漲1.05%，那斯達克指數上漲0.33%，標普500指數上漲0.67%，費城半導體指數勁揚1.29%並改寫收盤新高。 個股表現方面，受惠於AI與電氣化需求的美國電力設備製造商GE Vernova跳漲逾15%；美光在記憶體上行循環加持下，大漲4.47%，創歷史收盤新高，Sandisk也同樣大漲6.11%；台積電ADR則是跟著整體市場氛圍上揚2.22%。 亞股今日全數走跌，日股回落0.9%、韓股下跌0.59%；港股走弱，陸股同樣收跌，整體區域氣氛較為謹慎。 台股今（11）日早盤在台積電(2330)除息「秒填息」激勵下，一度衝上28,568點再創盤中的歷史新高，但隨著美股期指轉弱、權值股獲利了結賣壓湧現，指數高低震盪584點，終場大跌375.98點、收28,024.75點，跌幅1.32%，成交金額放大至5,188.86億元。台積電收在1,470元、下跌30元，聯發科(2454)重挫65元、鴻海(2317)也走弱，電子三王成為拖累大盤主因；不過盤面上記憶體與BBU概念股仍續吸金，華邦電(2344)在DDR4缺貨題材加持下放量小幅走揚，錸德(2349)、順達(3211)、系統電(5309)等延續強勢表現。而玻纖族群台玻(1802)、富喬(1815)等雖走勢分歧，但成交量熱絡仍為盤面亮點。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 17 小時前 ・ 8