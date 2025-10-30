「主權AI」成全球新戰略，台灣如何跟上腳步？【獨立特派員】
AI大腦缺台味 繁中語料陷邊緣
生成式AI已深入生活。然而，其大型語言模型（LLM）訓練仰賴大量語料。數據顯示，訓練語料近五成為英文，而中文語料雖佔5%，卻以簡體中文內容為大宗。
資訊經理人協會理事長蔡祈岩觀察，國際AI模型問答時常出現簡體字或中國大陸用語。數位發展部次長葉寧憂慮，大量中國大陸中文資料被汲取後，可能導致LLM無法反映台灣觀點，使台灣視角在AI世界中被邊緣化。因此，台灣必須主動補足缺口，為AI注入台灣在地化的知識、價值與用語。
國產TAIDE模型 出擊數位主權
為應對「數位主權」挑戰，台灣於2023年4月組建國家隊，發展「主權AI」。國家高速網路與計算中心主任張朝亮指出，主權AI關鍵要素是資料、算力及AI模型。國家隊目標是打造可信賴且了解台灣的LLM TAIDE。
中研院資訊科學研究所副研究員黃瀚萱說明，TAIDE團隊以開源國際預訓練模型為基底，運用大量台灣在地語料訓練，將國際模型轉化為台灣在地化模型。TAIDE已陸續釋出七顆開源模型。最新模型含460億token的繁體中文訓練資料，容量240G，資料源自公部門與新聞等授權資料。
TAIDE以「可信任」為目標，透過持續預訓練與微調。團隊進一步發展G-TAIDE，應用於政府公文系統，確保處理具隱私或機密公文時，模型能在本地端使用，排除隱私外流疑慮。
小主機跑得動 紮根教育應用
TAIDE模型展現本土應用優勢。臺南大學資工系教授李健興選擇TAIDE，開發專才專用的AI機器人作為國小雙語老師。他指出，TAIDE模型能更好地理解台灣本土文化及繁體中文（正體中文），效果優於現有主流LLM。
李健興表示，TAIDE的12b模型僅需單一主機即可運行。這意味著未來中小學即使網路不穩，也能使用AI老師，不需依賴國外大型語言模型主機。更重要的是，師生互動資料能留在台灣。他認為，TAIDE模型已足夠用於本土語言教學，且學習數據的回饋更能助益TAIDE成長，達成雙贏。
資源人力有限 難追國際速度
儘管TAIDE本土化應用具優勢，台灣AI發展仍面臨追趕國際大廠速度的挑戰。大型語言模型專家林彥廷比喻，本土開發的模型如同高中生，而國際巨頭已是大學生或研究生水平。
台灣在經費投入上與國際大廠有巨大落差。黃瀚萱指出，TAIDE計畫一整年預算，含GPU採購，甚至不及國際模型DeepSeek單次訓練成本。林彥廷表示，台灣訓練資料量、軟體基礎建設皆不如國外大廠，國外已形成高效的工廠式流水線作業，能不斷加速發布新模型，主權AI開發則缺乏此體系。
發展基礎建設 提升AI競爭力
林彥廷認為，台灣應著重打造AI基礎建設，而非僅追求單一模型。他建議TAIDE計畫應將硬體與資料開放給學界與產業界共享使用，以奠定基礎。他強調，台灣雖能打造最先進AI晶片，卻難為AI大腦注入台灣的靈魂。
葉寧表示，數發部將從算力、資料、資金、人才等面向，透過相關方案提升AI基本環境，發展主權AI。然而，台灣超級電腦全球排名第14，算力遠不及鄰近國家。張朝亮指出，大的算力需巨額投資。國科會計畫持續建置，目標提供約15個百萬瓦以上的AI算力供台灣開發使用。
資料著作權衝突 法規建置保守
AI的「石油」資料，是台灣發展AI的另一難題。法律科技公司創辦人兼律師陳啟桐指出，AI訓練資料受著作權保護，造成著作權人與資料利用者間的法律衝突。他處理的中央社著作權糾紛，凸顯開發者即使取用開源資料集，仍可能面臨法律風險。
數發部為此提出「促進資料創新利用發展條例」草案，希望由公部門帶頭共享資料。葉寧強調，從開放到共享資料是重要一步，須有法源依據，以平衡科技進步與人民權益保障。
陳啟桐表示，台灣立法方向相對保守，草案將兼顧著作權人取得授權金的需求，可能採標準授權條款與授權金。
產學界攜手 共建本土特色語料
在法規建置的同時，產學界也主導了另一條發展路徑。陳啟桐提到，延續Taiwan-LLM的「Project TAME」（繁中專家模型），利用台灣的判決、法規等資料訓練，使其在台灣法律評測集表現優於其他LLM。
此外，資訊經理人協會發起「Taiwan Tongues」（台灣通用語料庫）計畫，號召各界貢獻台語、客語等台灣語料。Taiwan Tongues執委會主委胡長松指出，文學作品有助於保留台灣的說話腔調。蔡祈岩表示，該計畫目標邁向10億級語料，並與全球AI模型洽談，未來將從此語料庫取得台灣授權語料。
林彥廷總結，主權AI是培養人才的必要名義。透過AI解決本土問題、持續培養人才，台灣才能在未來浪潮中維持競爭力。台灣主權AI挑戰剛起步，如何合法取得語料，縮小法律與實務落差，是關鍵所在。
其他人也在看
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是攤圖她的美色。」鏡報 ・ 1 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 5 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 22 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 23 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 11 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 5 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 7 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前