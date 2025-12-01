主流民意曝光！美麗島最新民調：近五成民眾支持「維持九二共識」

美麗島電子報今（1）日釋出最新「11月國政民調」，其中在兩岸議題方面，有48.0%民眾認為九二共識「有必要維持」，其中22.0%表示「很有必要」、26.0%則為「還算有必要」；另有37.8%認為「沒必要維持」，與10 年前相比，支持維持者略增1.1個百分點，認為沒必要維持者則增加7.5個百分點，未明確表態者占14.2%。

針對九二共識，該民調詢問「過去國民黨執政時和對岸中共政府都堅持一個中國的原則，但是各有各的憲法和國家名稱而且互相不承認，雙方政府仍然可以簽訂協議進行交流，這就是當時的『九二共識』。您認為有沒有必要維持兩岸以前的這個基礎和作法」，48.0%認為有必要，其中22.0%很有必要、26.0%還算有必要，比10年前增加1.1個百分點，另有37.8%認為沒必要，比10年前增加7.5個百分點，未明確回答的有14.2%。

而民調也詢問民眾對兩岸最終關係的看法。結果顯示，認為兩岸「最後會變成生意夥伴或競爭者」者達37.4%，居各選項之冠，其次為「敵人」16.9%、朋友13.6%，而選擇家人8.0%、陌生人7.8%、親戚6.7% 的占比則較低，另有 9.5%未明確回應。與2023年4月相比，變成生意夥伴或競爭者上升4.3個百分點，敵人減少3.5個百分點、朋友下滑2.2個百分點，家人與陌生人微幅上揚0.4個百分點，親戚增加1.1個百分點。

值得關注的是，面對「國防經費占明年總預算三分之一」的議題，有33.5%受訪者認為比例「太高」、35.9%認為「剛好或差不多」、13.0%則認為「太低」，其餘17.6%未明確回答。此項調查中，雖然認為太高與剛好者的占比十分接近，但主張「太低」的民眾仍超過一成。

在兩岸「一個中國認同」的部分，調查也詢及民眾主觀看法：「台灣和中國大陸是否同屬一個中國的一部分」。結果顯示，認同兩岸「同屬一個中國」者為26.4%，比今年3月上升9.0個百分點；認為「不同屬一個中國」者占65.7%，較3月下滑10.7個百分點，另有7.9%未明確回應。

此外，針對美中俄烏國際局勢延伸出的情境題，民調也詢問民眾：「以美國總統川普 未來3年若兩岸發生軍事戰爭，川普將優先確保誰的最大利益？」結果顯示，高達77.9%受訪者認為川普會「優先確保美國最大利益」，其次為國際整體5.5%、台灣4.3%、中國2.7%，另有0.8%認為「不一定或視情況而定」，尚有8.9%未明確回答。

《美麗島電子報》指出，根據馬英九總統執政時期，以2015年4月29日發布的「台灣民心動態調查」問卷設計與執行結果相較，目前民眾認為「有必要維持九二共識」的群體占比未見明顯波動；不過，賴總統上任後，主張「沒必要維持」的民眾雖有增加，但支持維持者仍較反方多出約10.2個百分點。

本次民調由美麗島電子報委託執行，委託單位為《美麗島電子報 》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。

