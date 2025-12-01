主流民意！最新民調曝近5成民眾支持「維持九二共識」

最新民調顯示，在兩岸議題方面，有48.0%民眾認為九二共識「有必要維持」，37.8%認為「沒必要維持」，值得注意的是，與10年前相比，支持九二共識者略增1.1個百分點，認為沒必要維持者則增加7.5個百分點。

「九二共識」一詞最早由前國安會秘書長蘇起提出。（圖／中天新聞）

《美麗島電子報》今天公布「11月國政民調」，該民調也針對是否有必要繼續維持「九二共識」進行調查，結果顯示，48.0%認為有必要（其中22.0%很有必要、26.0%還算有必要）比10年前增加1.1個百分點；37.8%認為沒必要則比10年前增加7.5個百分點，未明確回答14.2%。另外，在「兩岸是否同屬一中」這個議題上，民調顯示，認為兩岸同屬一個中國的有26.4%，認為兩岸不是同屬一個中國的有65.7%。

《美麗島電子報》公布最新民調顯示，受訪民眾近半數認同維持九二共識。（美麗島電子報提供）

行政院向立法院提出明年中央政府總預算，其中和國防相關的經費大約占三分之一，民調顯示，有33.5%民眾認為該比例太高，有35.9%認為剛好/差不多，另有13.0%則認為太低，未明確回答的有17.6%。

多數國人認為仍應維持九二共識。（圖／中天新聞）

俄烏戰爭引發全球關注，該民調也詢問民眾，美國總統川普對俄烏戰爭的態度和作法來看，若未來兩岸發生軍事衝突，川普會優先確保誰的最大利益？結果顯示，有77.9%民眾認為川普會優先確保美國的最大利益，國際整體5.5%、台灣4.3%、中國2.7%，不一定或看情形而定0.8%，未明確回答的則有8.9%。

蕭旭岑日前會見宋濤，他表示，兩黨應在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，造福兩岸人民與中華民族。（圖取自國台辦官網）

此民調委託單位：美麗島電子報。二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。三、調查範圍：全國22個縣市。四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。五、調查時間：2025年11月24日至11月26日。六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CAT）。七、抽樣設計：2024年4月起採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2025年10月中華 電信住宅電話為625.8萬用戶（占全國家戶數63.6%；2024年家庭收支調查住宅 電話普及率76.85%）但未全數登錄在電話簿。本案在CATI系統住宅電話資料庫 以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話 門號後進行隨機跳號（random-digit-dial, RDD），替換門號末2碼以觸及未登錄 電話。國家通訊傳播委員會最新公布2025年10月行動電話用戶數為2846.7萬，本案行動電話號碼抽樣架構依數位發展部最新公布「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），按各行動通訊業者用戶數占比計算各應抽取的電話筆數，再平均分配筆數予核配各該業者的所有編碼字首，並對其後5碼（即業者識別碼 末1碼及用戶號碼後4碼）隨機跳號後由CATI系統分派給訪員進行撥號訪問。八、樣本規模：成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在 信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。九、樣本代表性與加權：對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」 （raking ratio estimation），母體參數為內政部公布2025年10月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2024年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，使得樣本與母體結構達到一致 （指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。

