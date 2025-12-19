主筆大法官呂太郎 造法立大功

違憲判決負責寫判決的主筆大法官呂太郎。（本報資料照片）

民進黨政府從蔡英文擔任總統執政後，大力提拔呂太郎，讓他從法官學院院長，特任成為司法院祕書長，實際掌握司法人事權，近年讓「太郎派」法官成為司法高官，後來，他擔任大法官後，仍在憲法法庭「存亡危機」發揮「大法官造法」的極致精神，讓原本現有8位大法官，就算依修法前規定，仍未達2/3以上評議人數的限制，直接神奇復活，他踢出蔡宗珍3位大法官，成為5位大法官「合法」的憲法法庭，再次為執政者立下大功。

雖然這次的違憲判決是司法院代理院長謝銘洋等5位大法官一致同意，但負責寫判決的是主筆呂太郎大法官，他在判決書表示，總統兩度提名7名繼任的大法官人選，但立法院全數否決提名，導致113年11月1日起大法官人數僅有8人，迄今已逾1年。呂太郎說，在這種現實情況下，憲法法庭如果持續受到評議門檻的限制，勢將使大法官應有的憲政功能癱瘓，現有8名大法官審理是合憲，但修法後規定判決違憲後，依照修法前規定，應有大法官現有總額8人的2/3以上，也就是憲法法庭必須要有6位大法官以上參與評議，過半同意才能作成違憲判決。

不過，他在主筆的憲判中說，現有8位大法官中，有3位大法官持續拒絕參與評議，導致實際上可以進行評議的大法官為5人，如果將此持續拒絕評議的3位大法官人數，計入現有總額人數，將無法實質審理本件及其他任何憲法解釋聲請案件，對人民聲請大法官解釋憲法的權利、民主法治與憲政秩序的維護影響重大，也嚴重妨礙憲法法庭作為最終且唯一的憲法解釋機關的功能，等同承認大法官得拒絕憲法審判，殊非所許，因此扣除蔡宗珍等3位大法官，讓5位大法官就可以參與評議組成憲法法庭，判決違憲。如此論述，也引發外界質疑大法官「造法」，產生違法擴權的爭議。