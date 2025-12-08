主筆漫談/排山倒海而來的全新氣象！我這個錶迷眼中的2025 F1賽季總結

老實說，在 Netflix 紀錄片《F1：飆速求生》2019 年首播之前，我其實已經有一段時間不追 F1 了。理由很單純，一整季幾乎都在看 Lewis Hamilton 和 Mercedes 車隊主宰戰局，久了難免提不起勁。直到 2018 年 Max Verstappen 與 Red Bull Racing 的組合逐漸成形，加上《飆速求生》的貼身側寫，每次看到 Verstappen 用近乎瘋狂的攻勢把沉穩的 Hamilton 一路逼到牆邊，即便年度冠軍最後仍然落在 Hamilton 手上，畫面依舊會讓人腎上腺素飆升，更別提 Christian Horner（Red Bull Racing）與 Toto Wolff（Mercedes）兩位車隊總監檯上檯下的攻防。

2021 年 Verstappen 終於扳倒 Hamilton 拿下車手總冠軍，並一路將車手冠軍連續守到 2024 年，達成四連霸；Red Bull Racing 也在 2022、2023 兩季包辦車隊總冠軍。當賽道上又回到「紅牛王朝」的節奏，我的追劇熱情再度冷卻，直到 2025 年這一季。

2025 年 F1 最終站 12 月 7 日在阿布達比收官，當終點方格旗揮下，現場的吼叫和情緒幾乎把整季濃縮在那幾秒。Verstappen 追不到車手總冠軍五連霸，Lando Norris 和 McLaren 則分別拿下車手與車隊世界冠軍，McLaren 完成自 1998 年後久違的雙冠成就。更有趣的是，2026 年 FIA 大改規則尚未上路，戰力版圖就已經開始鬆動，加上 2025 年起官方計時從勞力士改由 TAG Heuer 接手，這一季在賽道與腕錶兩個層面都顯得比過去幾年更有活力。阿布達比最終站尤其畫下漂亮句點：Verstappen 用一場乾淨俐落、完全依照他節奏推進的勝利收掉封關戰，避免讓 McLaren 連同封關勝利與年度雙冠全部打包帶走；頒獎台上，他手腕那只醒目方殼的 Monaco 左冠計時碼錶在鏡頭前停留了好幾秒，讓新任官方計時 TAG Heuer 風光露出，McLaren 的腕錶夥伴仍然是 Richard Mille，對品牌方來說也算是一種皆大歡喜的結局。

Max Verstappen佩戴 TAG Heuer Monaco 經典左冠計時腕錶出戰F1最終場阿布達比大獎賽勇奪冠軍。

Monaco 在今年重新被放回賽車文化的核心話題裡。這款自 1969 年誕生、以方形錶殼和賽車連結見長的計時碼錶，本來就和 F1 有深厚淵源，那顆設在左側的錶冠並非造型噱頭，而是當年 Heuer 為自動上鍊計時機芯所做的實際布局解法。在阿布達比收官戰裡，Verstappen 在頒獎台上舉起 Monaco 的畫面被全球轉播反覆使用，讓這只錶再次成為話題中心。回到他的賽季表現，這一年對他並不輕鬆，年中曾一度在積分榜落後 Norris 超過三位數，但收官時仍然帶著 24 場分站中的 8 場勝利排在年度勝場數第一，最終只以 2 分之差錯失冠軍。這種從劣勢慢慢咬回來的故事線，剛好和 TAG Heuer 今年提出的「Designed to Win」口號互相呼應。取材自 Ayrton Senna 金句「I am not designed to come second or third. I am designed to win.（我不是為了屈居其後而生，我的目的只有一個，就是贏。）」，放在 Verstappen 身上，再適合不過。

●品牌：TAG HEUER

●錶名：Monaco 經典左冠計時碼錶

●功能：時、分、秒指示；日期顯示；計時碼錶

●機芯：Calibre 11自動上鍊機芯

●動力儲存：約40小時

●材質：不鏽鋼

●尺寸：39×39mm

●防水：100米

●定價：NT$269,000

不過整季的主旋律，還是落在 McLaren。Norris 靠著穩定的比賽節奏與車隊後勤的高完成度，拿下生涯第一座世界冠軍，McLaren 則完成車隊雙連霸。這種冠軍，是一場一場把分數堆起來的成果，而不是靠戲劇性突發事件翻盤。對車迷而言，這種成就看得見準備過程，也比較容易投射「他真的準備好了」的信任感。車隊層面也一樣，今年的 McLaren 在配速、進站策略與開發節奏上顯得非常「乾淨」，很少被不必要的口水戰或內耗分心，每一站都專心跑自己的節奏。當橘色制服在頒獎台上的出現頻率回到二十多年前那種密集感，許多老車迷心裡多少會浮現 Häkkinen、Coulthard 那個年代的記憶，今年則像是這支老牌強隊的一次清醒回歸。

TAG Heuer 於今年重回「官方計時」的角色，讓 F1 的視覺語言也出現明顯變化。

在這樣的賽季背景下，TAG Heuer 重回「官方計時」的角色，讓 F1 的視覺語言也出現明顯變化。從開季第一站開始，轉播畫面裡單圈計時的跳動方式、排行榜切換動畫、計時圖示的節奏感，都與新的品牌美學綁在一起；賽道邊燈條上的廣告畫面、轉播中的多畫面小視窗、甚至 VIP專屬的Paddock Club裡展示的立鐘，都能看出 TAG Heuer 想把「計時」這件事重新拉回賽車文化本身，而不是只把 Logo 放在轉播角落當背景。

●品牌：TAG HEUER

●錶名：F1 Solargraph

●功能：時、分、秒指示；日期顯示

●機芯：TH50-00 太陽能石英機芯

●材質：精鋼與TH-Polylight 複合材質

●錶徑：38mm

●厚度：9.9mm

●防水：100米

●定價：約NT$58,900 至 NT$62,300

回到腕錶本身。今年在商品討論度上最熱的，是 TAG Heuer F1 Solargraph 系列。全新一代以 38 毫米錶殼、鮮豔的TH-Polylight 樹脂錶圈，搭配同材質TH-Polylight 樹脂或不鏽鋼錶殼，再加上TH50-00 太陽能機芯，既延續了 1980 年代 F1 彩色石英錶的基因，又對應 2025 年 F1 賽季的官方計時回歸。除了常規配色外，品牌也針對部分分站推出限量版本，在顏色上向不同賽道與夜戰氛圍致意，例如黑配螢光粉紅、白配紅、白配綠、黑配黃等組合，在發表節奏上刻意與幾站重點賽事連動。官方並未明言哪一款對應哪一場比賽，反而留給車迷自行對號入座，結果在社群裡反而炒出比傳統聯名更高的熱度，成為近年少數真正打進車迷圈的「F1 腕錶」行銷案例。

●品牌：TAG HEUER

●錶名： Monaco F1 雙追針計時碼錶

●功能：時、分、秒指示；雙追針計時碼錶

●機芯：TH81-00自動上鍊機芯

●材質：陶瓷材質

●尺寸：39×39mm

●厚度：15.2mm

●防水：30米

●定價：店洽/限量10只

在高階機械錶領域，TAG Heuer 今年也祭出 Monaco F1 雙追針計時碼錶。雙追針功能天生適合賽車場景：排位賽分段計時、車隊內兩位車手的圈速比較，甚至策略組桌上同時跑出的多條模擬圈速線，在實務上都是「兩段時間並行」的狀況。Monaco F1 雙追針計時碼錶不需要刻意為 F1 包裝情境，它的功能結構本身就是比賽裡每天都會用到的工具，反而讓這只超限量作品顯得格外到位。

如果要說今年最「出其不意」的車錶合作，那肯定是 H. Moser & Cie. 和 Alpine 車隊的組合。除了預期中的限量聯名機械錶外，兩造還為後勤技師與工程團隊開發了一只專用的 Streamliner Alpine Mechanics Edition「混合智慧腕錶」。這只錶搭載由瑞士智慧錶品牌 SEQUENT 合作開發的 DI0 連網機芯，保留經典 Streamliner 錶殼與 12 點鐘位置的小型 Funky Blue fumé 指針盤，下半部則是一塊在待機時幾乎隱形的黑色電子螢幕。實際功能包含雙時區／世界時間、追針計時、萬年曆，以及專為 F1 設計的模式，可在開賽前倒數、並顯示各站賽事的重要提示與團隊訊息。對 Alpine 團隊而言，它是一件實用工具，而不只僅是「在車庫裡亮相的精品」。

今年還有一個有趣的景象：不只賽道上有故事，賽道外的穿搭照、抵達賽道的「走紅毯」畫面、頒獎台上的特寫，都越來越常被拿來放大、截圖、討論車手手上的腕錶。對品牌來說，Logo 已經不再只是車身或車服上的一塊方格，而是變成整個賽車文化的一部分；對錶迷來說，重新開始在轉播畫面裡找錶、猜型號，甚至順著話題去研究背後的技術與故事，這種參與感是過去幾年比較少見的。2025 年的 F1 大致就是這種狀態：賽道競爭激烈、話題充足，產品也順勢跟著推陳出新，整個生態好像一起向前推了一小步。下一季戰局會怎麼演變，現在沒有人說得準，但至少這一季留下了足夠多畫面與故事，值得在 2026 年第一盞起跑燈熄滅之前，再被拿出來回味幾次。

