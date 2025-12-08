主筆漫談/排山倒海而來的全新氣象！我這個錶迷眼中的2025 F1賽季總結
老實說，在 Netflix 紀錄片《F1：飆速求生》2019 年首播之前，我其實已經有一段時間不追 F1 了。理由很單純，一整季幾乎都在看 Lewis Hamilton 和 Mercedes 車隊主宰戰局，久了難免提不起勁。直到 2018 年 Max Verstappen 與 Red Bull Racing 的組合逐漸成形，加上《飆速求生》的貼身側寫，每次看到 Verstappen 用近乎瘋狂的攻勢把沉穩的 Hamilton 一路逼到牆邊，即便年度冠軍最後仍然落在 Hamilton 手上，畫面依舊會讓人腎上腺素飆升，更別提 Christian Horner（Red Bull Racing）與 Toto Wolff（Mercedes）兩位車隊總監檯上檯下的攻防。
2021 年 Verstappen 終於扳倒 Hamilton 拿下車手總冠軍，並一路將車手冠軍連續守到 2024 年，達成四連霸；Red Bull Racing 也在 2022、2023 兩季包辦車隊總冠軍。當賽道上又回到「紅牛王朝」的節奏，我的追劇熱情再度冷卻，直到 2025 年這一季。
2025 年 F1 最終站 12 月 7 日在阿布達比收官，當終點方格旗揮下，現場的吼叫和情緒幾乎把整季濃縮在那幾秒。Verstappen 追不到車手總冠軍五連霸，Lando Norris 和 McLaren 則分別拿下車手與車隊世界冠軍，McLaren 完成自 1998 年後久違的雙冠成就。更有趣的是，2026 年 FIA 大改規則尚未上路，戰力版圖就已經開始鬆動，加上 2025 年起官方計時從勞力士改由 TAG Heuer 接手，這一季在賽道與腕錶兩個層面都顯得比過去幾年更有活力。阿布達比最終站尤其畫下漂亮句點：Verstappen 用一場乾淨俐落、完全依照他節奏推進的勝利收掉封關戰，避免讓 McLaren 連同封關勝利與年度雙冠全部打包帶走；頒獎台上，他手腕那只醒目方殼的 Monaco 左冠計時碼錶在鏡頭前停留了好幾秒，讓新任官方計時 TAG Heuer 風光露出，McLaren 的腕錶夥伴仍然是 Richard Mille，對品牌方來說也算是一種皆大歡喜的結局。
Monaco 在今年重新被放回賽車文化的核心話題裡。這款自 1969 年誕生、以方形錶殼和賽車連結見長的計時碼錶，本來就和 F1 有深厚淵源，那顆設在左側的錶冠並非造型噱頭，而是當年 Heuer 為自動上鍊計時機芯所做的實際布局解法。在阿布達比收官戰裡，Verstappen 在頒獎台上舉起 Monaco 的畫面被全球轉播反覆使用，讓這只錶再次成為話題中心。回到他的賽季表現，這一年對他並不輕鬆，年中曾一度在積分榜落後 Norris 超過三位數，但收官時仍然帶著 24 場分站中的 8 場勝利排在年度勝場數第一，最終只以 2 分之差錯失冠軍。這種從劣勢慢慢咬回來的故事線，剛好和 TAG Heuer 今年提出的「Designed to Win」口號互相呼應。取材自 Ayrton Senna 金句「I am not designed to come second or third. I am designed to win.（我不是為了屈居其後而生，我的目的只有一個，就是贏。）」，放在 Verstappen 身上，再適合不過。
●品牌：TAG HEUER
●錶名：Monaco 經典左冠計時碼錶
●功能：時、分、秒指示；日期顯示；計時碼錶
●機芯：Calibre 11自動上鍊機芯
●動力儲存：約40小時
●材質：不鏽鋼
●尺寸：39×39mm
●防水：100米
●定價：NT$269,000
不過整季的主旋律，還是落在 McLaren。Norris 靠著穩定的比賽節奏與車隊後勤的高完成度，拿下生涯第一座世界冠軍，McLaren 則完成車隊雙連霸。這種冠軍，是一場一場把分數堆起來的成果，而不是靠戲劇性突發事件翻盤。對車迷而言，這種成就看得見準備過程，也比較容易投射「他真的準備好了」的信任感。車隊層面也一樣，今年的 McLaren 在配速、進站策略與開發節奏上顯得非常「乾淨」，很少被不必要的口水戰或內耗分心，每一站都專心跑自己的節奏。當橘色制服在頒獎台上的出現頻率回到二十多年前那種密集感，許多老車迷心裡多少會浮現 Häkkinen、Coulthard 那個年代的記憶，今年則像是這支老牌強隊的一次清醒回歸。
在這樣的賽季背景下，TAG Heuer 重回「官方計時」的角色，讓 F1 的視覺語言也出現明顯變化。從開季第一站開始，轉播畫面裡單圈計時的跳動方式、排行榜切換動畫、計時圖示的節奏感，都與新的品牌美學綁在一起；賽道邊燈條上的廣告畫面、轉播中的多畫面小視窗、甚至 VIP專屬的Paddock Club裡展示的立鐘，都能看出 TAG Heuer 想把「計時」這件事重新拉回賽車文化本身，而不是只把 Logo 放在轉播角落當背景。
●品牌：TAG HEUER
●錶名：F1 Solargraph
●功能：時、分、秒指示；日期顯示
●機芯：TH50-00 太陽能石英機芯
●材質：精鋼與TH-Polylight 複合材質
●錶徑：38mm
●厚度：9.9mm
●防水：100米
●定價：約NT$58,900 至 NT$62,300
回到腕錶本身。今年在商品討論度上最熱的，是 TAG Heuer F1 Solargraph 系列。全新一代以 38 毫米錶殼、鮮豔的TH-Polylight 樹脂錶圈，搭配同材質TH-Polylight 樹脂或不鏽鋼錶殼，再加上TH50-00 太陽能機芯，既延續了 1980 年代 F1 彩色石英錶的基因，又對應 2025 年 F1 賽季的官方計時回歸。除了常規配色外，品牌也針對部分分站推出限量版本，在顏色上向不同賽道與夜戰氛圍致意，例如黑配螢光粉紅、白配紅、白配綠、黑配黃等組合，在發表節奏上刻意與幾站重點賽事連動。官方並未明言哪一款對應哪一場比賽，反而留給車迷自行對號入座，結果在社群裡反而炒出比傳統聯名更高的熱度，成為近年少數真正打進車迷圈的「F1 腕錶」行銷案例。
●品牌：TAG HEUER
●錶名： Monaco F1 雙追針計時碼錶
●功能：時、分、秒指示；雙追針計時碼錶
●機芯：TH81-00自動上鍊機芯
●材質：陶瓷材質
●尺寸：39×39mm
●厚度：15.2mm
●防水：30米
●定價：店洽/限量10只
在高階機械錶領域，TAG Heuer 今年也祭出 Monaco F1 雙追針計時碼錶。雙追針功能天生適合賽車場景：排位賽分段計時、車隊內兩位車手的圈速比較，甚至策略組桌上同時跑出的多條模擬圈速線，在實務上都是「兩段時間並行」的狀況。Monaco F1 雙追針計時碼錶不需要刻意為 F1 包裝情境，它的功能結構本身就是比賽裡每天都會用到的工具，反而讓這只超限量作品顯得格外到位。
如果要說今年最「出其不意」的車錶合作，那肯定是 H. Moser & Cie. 和 Alpine 車隊的組合。除了預期中的限量聯名機械錶外，兩造還為後勤技師與工程團隊開發了一只專用的 Streamliner Alpine Mechanics Edition「混合智慧腕錶」。這只錶搭載由瑞士智慧錶品牌 SEQUENT 合作開發的 DI0 連網機芯，保留經典 Streamliner 錶殼與 12 點鐘位置的小型 Funky Blue fumé 指針盤，下半部則是一塊在待機時幾乎隱形的黑色電子螢幕。實際功能包含雙時區／世界時間、追針計時、萬年曆，以及專為 F1 設計的模式，可在開賽前倒數、並顯示各站賽事的重要提示與團隊訊息。對 Alpine 團隊而言，它是一件實用工具，而不只僅是「在車庫裡亮相的精品」。
今年還有一個有趣的景象：不只賽道上有故事，賽道外的穿搭照、抵達賽道的「走紅毯」畫面、頒獎台上的特寫，都越來越常被拿來放大、截圖、討論車手手上的腕錶。對品牌來說，Logo 已經不再只是車身或車服上的一塊方格，而是變成整個賽車文化的一部分；對錶迷來說，重新開始在轉播畫面裡找錶、猜型號，甚至順著話題去研究背後的技術與故事，這種參與感是過去幾年比較少見的。2025 年的 F1 大致就是這種狀態：賽道競爭激烈、話題充足，產品也順勢跟著推陳出新，整個生態好像一起向前推了一小步。下一季戰局會怎麼演變，現在沒有人說得準，但至少這一季留下了足夠多畫面與故事，值得在 2026 年第一盞起跑燈熄滅之前，再被拿出來回味幾次。
更多鏡週刊報導
鐘錶專題／勞力士、IWC 與泰格豪雅的時間競速場！後《F1電影》的鐘錶賽車贊助版圖
鐘錶與奇蹟 2025／喚醒你的 80’ 男孩基因！泰格豪雅發表 Formula 1 Solargraph 太陽能腕錶
《錶壇焦點》F1一級方程式場外激戰！MOSER、泰格豪雅與帝舵重砲齊發
其他人也在看
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 20
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 19
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 223
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 6
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 131
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 170
趙震雄是慣犯！演員導演經紀人全被揍 公司不回應：他引退了
韓星趙震雄在6日宣布引退，以黑歷史為自己的演員生涯畫下句點。不過韓媒《Dispatch》沒有要放過他的意思，今天（8日）再爆料，受害者人數眾多，且是已經出道多年之後，可不能只用「少年犯」來稱呼。《Dispatch》進一步爆料，趙震雄要求後輩演員A某在KTV唱某首歌，但A表示，不清楚這首歌曲，趙震雄竟自由時報 ・ 2 小時前 ・ 8
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 183
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 463
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 93
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 20
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 112
不是高麗菜、水蓮！「1神菜」煮火鍋必吃 醫曝：多吃防肺癌
天氣變冷，不少人都想吃熱呼呼的火鍋，你必加的食材是什麼呢？近日有火鍋店小編表示，老闆叫了2籃茼蒿，還說「這是火鍋必吃的神菜！」讓他很驚訝。文章曝光掀起討論，眾人紛紛認同老闆看法，直喊「沒吃到茼蒿像是沒吃火鍋！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 6 小時前 ・ 4
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 10 小時前 ・ 9
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 46