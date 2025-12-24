主管、同事全請假「連兩周放4天」他心動 網勸：不要浪費

明天（25日）行憲紀念日、下周四元旦（1日）放假，不少上班族已經無心上班，有網友也分享，發現同事、主管都請了特休，等同多出兩個連假，讓原PO相當心動，「在思考要用掉，還是留著後面用」，引發討論。

有網友在論壇Threads發文，表示最近發現同事、主管把周五（26日）、下周五（2日）的上班日都請掉了，等同連兩個星期休連假，讓原PO相當心動，「在思考要用掉，還是留著後面用」，忍不住好奇其他網友的想法。

貼文一出，不少網友勸原PO不要浪費「老闆不在的公司多快樂啊！連工作都事半功倍」、「主管跟同事不來，那你就一定要去上班啊！別浪費了他們的假」、「主管請假，那可以去上班」、「其實公司人少也滿好的，沒人吵你」、「主管請了你就不用請」、「如果主管都請了，那是不是去上班也可以像度假一樣」

廣告 廣告

「那兩天一定要上班啊，空氣多麼清新啊...」、「大家都請假，那兩天可以輕鬆上班」、「大家都休假肯定要去上班」、「都沒人去的時候當然要去上班啊！」、「主管不在等於放風日」、「如果是主管跟同事休假，我一定會去上班，神清氣爽、心情愉悅地去上班」、「你該煩惱的是那天要訂什麼下午茶」。

也有網友建議「請過年開工後的四天，變成連休16天更chill」、「沒安排的話還是當社畜，例如我，留著明年出國用」、「請二月才爽吧」、「留著年前年後請」、「如果還要代理他們的工作，那就只能選空城計」、「請假當然是有事情再請，沒必要跟風跟別人一起請XD」。

撰稿：吳怡萱





