主管創新學習見學活動新興運動進校園 雲林縣政府體驗匹克球魅力

▲新興運動進校園，雲林縣政府一級主管們體驗匹克球魅力。(記者劉春生攝)

【記者 劉峻文／雲林 報導】為推廣全民運動、提升民眾健康意識，並進一步提升高齡族群的運動參與率，雲林縣政府一級主管( 5) 日下午由副縣長謝淑亞帶領下，前往國立雲林科技大學辦理主管創新學習「匹克球」體驗活動，國立雲林科技大學巫銘昌副校長也率領相關主管團隊共同參與，透過實際下場揮拍，感受匹克球結合羽球、網球與桌球的特色運動魅力，藉此了解其運動型態與推廣潛力。

匹克球近年來在國內外迅速興起，成為備受關注的新興運動項目，因規則簡單、場地需求低且運動強度適中，適合初學者與各年齡層民眾參與，逐漸在校園、社區及休閒運動場域中普及發展。

相較於傳統球類運動，匹克球被視為低門檻且為友善高齡的，因其擊球速度較慢、拍具輕巧、場地移動距離短，能有效降低關節與身體負擔，減少運動傷害風險。同時，具備高度社交性，參與者可在輕鬆互動的氛圍中培養運動習慣，不僅有助於身體健康，也能促進心理健康與社交連結，特別適合高齡族群長期參與，兼顧安全性與樂趣。

國立雲林科技大學蘇維杉教授兼體育室主任表示，透過此次體驗活動，期望深化校政合作關係，結合校內運動資源與專業能量，推動全民運動風氣，並藉由跨領域整合，進一步提升地方運動文化發展與整體健康福祉。

雲林縣政府指出，透過此次實地體驗，不僅加深對匹克球這項新興運動的認識，也看見其在社區推廣及校園發展上的高度潛力。未來將持續評估於縣內推動相關運動課程與體驗活動的可行性，逐步導入社區與基層場域，鼓勵民眾培養規律運動的良好生活習慣。

縣府也強調，將以此次體驗活動為起點，逐步建構適合不同年齡層與族群參與的運動環境與多元課程體系，打造健康、友善且具永續性的運動城市。