主管口臭飄「高麗菜味」！狂刷牙也沒用 醫揪「元凶」臭氣從小腸跑到肺

記者鄭玉如／台北報導

口臭不一定是牙齒問題！營養醫學專家劉博仁分享，一名女主管每天刷牙三次，固定使用牙線和舌苔刷，口腔維持乾淨，但仍飽受口臭困擾。其實，口臭除了牙齒問題外，也可能源自扁桃腺結石、慢性鼻竇炎，甚至與上消化道、腸道健康有關。

劉博仁在臉書粉專提到，一名女性高階主管來到診間，主訴她每天刷牙3次、固定使用牙線與舌苔刷，甚至半年洗牙一次，卻仍有口臭問題，於是到牙科做檢查，但口腔乾淨，沒有牙周病與蛀牙，找不到口臭原因非常困擾，其實她是小腸菌群過度增生所致。

劉博仁分享口臭四大來源，第一種是最常見的「口腔問題」，佔80至90%，包括牙周病、蛀牙、舌苔過厚；第二是「耳鼻喉科問題」，例如扁桃腺結石、慢性鼻竇炎；還有「上消化道問題」，如胃酸逆流，因為胃酸混合食物殘渣倒流，帶有酸臭味。

最後是「系統性、腸道問題」，最易被忽略的來源，也是該案例患者的主要原因「小腸菌群過度增生（SIBO）」，表示原本應停留在大腸的細菌逆流至小腸並大量繁殖，導致口臭持續存在，細菌在小腸發酵食物，產生氣體（如氫氣、甲烷、硫化物），不只從食道排出來，也會透過小腸黏膜進入血液，隨著循環到肺部，因此一旦呼吸、說話，氣體就會從肺部排出。

劉博仁表示，SIBO引起的口臭，主要成分是二甲基硫醚，味道類似「煮熟的高麗菜」，研究證實，單純靠刷牙無法有效解決DMS，但進行4週的低腹敏飲食（Low FODMAP diet），口臭緩解率高達78.7%。低腹敏飲食包括蔬菜類的菠菜、胡蘿蔔、黃瓜、青椒，還有水果類的奇異果、藍莓、柑橘，蛋白質則是雞肉、魚、雞蛋。

除了以低腹敏飲食為主，還要少碰高腹敏食物，如洋蔥、大蒜、花椰菜、蘆筍，若沒有口臭問題，這些都是有益健康的食物。患者經過兩個月的腸道調理與飲食調整後，不僅口臭消失，長年的腹脹與腦霧也獲得改善。

